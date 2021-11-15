Полиция Польши раскрыла причину задержания съёмочной группы RT France
На границе повязали корреспондента Давида Калифа и оператора Жорди Демори.
Фото © LIFE / Артур Матвеев
Полиция Подляского воеводства Польши заявила, что задержала съёмочную группу RT France на границе с Белоруссией за якобы незаконное нахождение в зоне чрезвычайного положения, заявил пресс-секретарь Подляской полиции Томаш Крупа.
"Сегодня утром в районе города Уснаж-Гурны полицейскими были задержаны двое мужчин. Они заявили, что журналисты телеканала RT France", — уточнил Крупа.
Оба задержанных являются гражданами Франции. Они обвиняются в том, что находились в охваченной режимом чрезвычайного положения зоне без разрешения. Корреспонденты находятся в отделении полиции, их дело рассмотрит районный суд в городе Сокулка. Съёмочной группе грозит арест или штраф, размер которого определит суд.
Главред RT France Ксения Фёдорова подтвердила информацию о задержании съёмочной группы на белорусско-польской границе — корреспондента Давида Калифа и оператора Жорди Демори.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. 14 ноября Лайф сообщал, что около 50 мигрантов штурмом прорвались в Польшу из Белоруссии. Беженцы бросались камнями в силовиков. В одном из инцидентов даже был повреждён шлем полицейского. Также стало известно, что к белорусско-польской границе прибыло ещё около 200 беженцев.
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