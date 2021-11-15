Полиция Польши раскрыла причину задержания съёмочной группы RT France

Полиция Подляского воеводства Польши заявила, что задержала съёмочную группу RT France на границе с Белоруссией за якобы незаконное нахождение в зоне чрезвычайного положения, заявил пресс-секретарь Подляской полиции Томаш Крупа.

"Сегодня утром в районе города Уснаж-Гурны полицейскими были задержаны двое мужчин. Они заявили, что журналисты телеканала RT France", — уточнил Крупа.

Оба задержанных являются гражданами Франции. Они обвиняются в том, что находились в охваченной режимом чрезвычайного положения зоне без разрешения. Корреспонденты находятся в отделении полиции, их дело рассмотрит районный суд в городе Сокулка. Съёмочной группе грозит арест или штраф, размер которого определит суд.