Путин призвал не допускать необоснованного завышения цен при строительстве дорог

Президент России Владимир Путин призвал минимизировать расходы и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения цен при строительстве дорог на фоне ускорения инфляции. Речь об этом зашла в ходе его встречи с руководителем компании "Автодор" Вячеславом Петушенко в понедельник.

"Мы видим: инфляционные процессы, мировая инфляция растёт, и в целом вся стройка в мире дорожает. Ясно, что и на нас это сказывается, но всё-таки нужно делать всё для того, чтобы минимизировать эти расходы, и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения", — подчеркнул российский лидер.

Ранее Лайф рассказывал, что Минтранс предложил поднять стоимость проезда по платным дорогам. Рост цен может составить от 40 до 70%. Таким образом в России намерены повысить окупаемость дорожных проектов "Автодора".

