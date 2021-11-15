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Путин призвал не допускать необоснованного завышения цен при строительстве дорог

Российский лидер призвал руководителя "Автодора" по возможности минимизировать расходы, несмотря на инфляцию.

15 ноября, 10:42
<p>Фото © ТАСС / Семен Лиходеев</p>

Фото © ТАСС / Семен Лиходеев

Президент России Владимир Путин призвал минимизировать расходы и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения цен при строительстве дорог на фоне ускорения инфляции. Речь об этом зашла в ходе его встречи с руководителем компании "Автодор" Вячеславом Петушенко в понедельник.

"Мы видим: инфляционные процессы, мировая инфляция растёт, и в целом вся стройка в мире дорожает. Ясно, что и на нас это сказывается, но всё-таки нужно делать всё для того, чтобы минимизировать эти расходы, и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения", — подчеркнул российский лидер.

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Ранее Лайф рассказывал, что Минтранс предложил поднять стоимость проезда по платным дорогам. Рост цен может составить от 40 до 70%. Таким образом в России намерены повысить окупаемость дорожных проектов "Автодора".


Между тем Минюст подготовил новые штрафы для российских автомобилистов. В частности, речь идёт о санкциях за управление автомобилем с нечитаемым грязным номером. В том случае, если это не первое такое нарушение, водителя могут оштрафовать на пять тысяч рублей или даже лишить прав. Кроме того, рецидив с чрезмерной тонировкой обойдётся нарушителю в три тысячи рублей.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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