Путин призвал не допускать необоснованного завышения цен при строительстве дорог
Российский лидер призвал руководителя "Автодора" по возможности минимизировать расходы, несмотря на инфляцию.
Фото © ТАСС / Семен Лиходеев
Президент России Владимир Путин призвал минимизировать расходы и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения цен при строительстве дорог на фоне ускорения инфляции. Речь об этом зашла в ходе его встречи с руководителем компании "Автодор" Вячеславом Петушенко в понедельник.
"Мы видим: инфляционные процессы, мировая инфляция растёт, и в целом вся стройка в мире дорожает. Ясно, что и на нас это сказывается, но всё-таки нужно делать всё для того, чтобы минимизировать эти расходы, и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения", — подчеркнул российский лидер.
Ранее Лайф рассказывал, что Минтранс предложил поднять стоимость проезда по платным дорогам. Рост цен может составить от 40 до 70%. Таким образом в России намерены повысить окупаемость дорожных проектов "Автодора".
Между тем Минюст подготовил новые штрафы для российских автомобилистов. В частности, речь идёт о санкциях за управление автомобилем с нечитаемым грязным номером. В том случае, если это не первое такое нарушение, водителя могут оштрафовать на пять тысяч рублей или даже лишить прав. Кроме того, рецидив с чрезмерной тонировкой обойдётся нарушителю в три тысячи рублей.
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