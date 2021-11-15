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В Совфеде предупредили Минфин о последствиях повышения цен на водку

Сенаторы опасаются, что подорожание спиртосодержащей продукции приведёт к увеличению выпуска контрафакта.

15 ноября, 10:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Повышение акцизов на крепкий алкоголь может вызвать увеличение производства суррогатов, в связи с этим сенаторы рекомендовали Минфину отказаться от данной меры, заявил первый замглавы бюджетного Комитета Совфеда Сергей Рябухин.

"Я считаю, что в этой ситуации, когда у нас сбалансирован бюджет, есть дополнительные доходы, ФНБ (Фонд национального благосостояния) достаточно крепким стал, повышение акцизов будет провоцировать рост суррогатов. Мы направили свои предложения Минфину, рекомендовали воздержаться [от повышения акцизов]", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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По словам Рябухина, в последнее время появилось очень много так называемых бутлегеров, которые делают суррогат крепкого алкоголя в гаражах и промзонах. Согласно статистике, которую привёл сенатор, рост самогоноварения в стране уже по прогнозам текущего года составит около 20%, а это большой показатель. В то же время, благодаря мерам по пресечению производства контрафактного алкоголя, было закрыто более 700 заводов.

Ранее Лайф рассказывал, что двое мужчин насмерть отравились суррогатным алкоголем в Чувашии. А ещё в Югре полицейские изъяли 11 тонн контрафактного алкоголя. Владельцы спиртных напитков сомнительного происхождения намеревались реализовывать их в двух населённых пунктах региона.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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