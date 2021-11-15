В Совфеде предупредили Минфин о последствиях повышения цен на водку

Повышение акцизов на крепкий алкоголь может вызвать увеличение производства суррогатов, в связи с этим сенаторы рекомендовали Минфину отказаться от данной меры, заявил первый замглавы бюджетного Комитета Совфеда Сергей Рябухин.

"Я считаю, что в этой ситуации, когда у нас сбалансирован бюджет, есть дополнительные доходы, ФНБ (Фонд национального благосостояния) достаточно крепким стал, повышение акцизов будет провоцировать рост суррогатов. Мы направили свои предложения Минфину, рекомендовали воздержаться [от повышения акцизов]", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам Рябухина, в последнее время появилось очень много так называемых бутлегеров, которые делают суррогат крепкого алкоголя в гаражах и промзонах. Согласно статистике, которую привёл сенатор, рост самогоноварения в стране уже по прогнозам текущего года составит около 20%, а это большой показатель. В то же время, благодаря мерам по пресечению производства контрафактного алкоголя, было закрыто более 700 заводов.