"Никаких оправданий": Роналду уверен, что Португалия пробьётся на ЧМ-2022 через стыковые матчи
Команда не смогла завоевать прямую путёвку в финальный турнир, уступив дома в решающем матче Сербии.
Фото © Instagram/cristiano
Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду выразил уверенность, что команда пробьётся на ЧМ-2022 через стыковые матчи. Об этом он написал в своём инстаграме.
Накануне португальцы уступили дома сборной Сербии в последнем туре квалификации со счётом 1:2. Балканская команда заняла первое место в группе А и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира.
"Футбол снова и снова показывает нам, что порой самые извилистые пути приводят к наиболее желаемым результатам. Вчерашний результат был тяжёлым, но не настолько, чтобы сбить нас. Мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы туда на чемпионат мира. Никаких оправданий. Мы обязательно сыграем в Катаре", — написал Роналду.
За место в финальном турнире ЧМ-2022 сборная Португалии сыграет в стыковых матчах. Они запланированы на март следующего года.
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