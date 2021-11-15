"Они не хотели играть в футбол": Бывший футболист сборной Хорватии Просинечки раскритиковал российскую команду
Из-за поражения в Сплите наша команда не смогла завоевать прямую путёвку на ЧМ-2022 и теперь примет участие в стыковых матчах.
Фото © Instagram / prosinecki_robert
Бронзовый призёр чемпионата мира 1998 года в составе сборной Хорватии по футболу Роберт Просинечки раскритиковал игру российской национальной команды в заключительном матче квалификации ЧМ-2022. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Накануне сборная России проиграла Хорватии на стадионе "Полюд" в Сплите со счётом 0:1. Решающим стал автогол защитника Фёдора Кудряшова на 81-й минуте.
"Мы были лучшей командой на поле, так что заслужили победу. Мы создали больше шансов у ворот, гораздо чаще били по воротам. А Россия приехала в Сплит только защищаться. Ваша команда не хотела играть в футбол — вы только пытались удержать счёт 0:0, а обороняться 90 минут невозможно", — заявил Просинечки.
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Сборная Хорватии стала победителем отборочной группы H и завоевала прямую путёвку в финальный турнир чемпионата мира. Россияне в марте 2022 года примут участие в стыковых матчах.
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