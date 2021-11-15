Бронзовый призёр чемпионата мира 1998 года в составе сборной Хорватии по футболу Роберт Просинечки раскритиковал игру российской национальной команды в заключительном матче квалификации ЧМ-2022. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Мы были лучшей командой на поле, так что заслужили победу. Мы создали больше шансов у ворот, гораздо чаще били по воротам. А Россия приехала в Сплит только защищаться. Ваша команда не хотела играть в футбол — вы только пытались удержать счёт 0:0, а обороняться 90 минут невозможно", — заявил Просинечки.