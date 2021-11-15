СК начал проверку после гибели мальчика с СМА из-за нехватки лекарства

В Новосибирской области следователи проверят обстоятельства гибели шестилетнего ребёнка со спинальной мышечной атрофией (СМА). Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ, мальчик умер из-за нехватки лекарств.

"Следственными органами регионального следственного управления будет дана оценка наличию факта ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органов власти по обеспечению малолетнего ребёнка бесплатными лекарственными препаратами", — говорится в сообщении.

При этом в региональном Минздраве утверждают, что все дети с диагнозом СМА в Новосибирской области обеспечены необходимым количеством лекарственных препаратов. Бесперебойно получал лекарства и погибший мальчик, заверили в ведомстве.

"Шестилетний ребёнок с диагнозом "спинальная мышечная атрофия (СМА) I типа", скончавшийся на прошлой неделе, бесперебойно получал препарат "Рисдиплам" с ноября 2020 года", — отмечается на сайте областного Минздрава.

После смерти сына мать мальчика возмутилась в соцсетях, что из-за коронавируса и нехватки медперсонала за её ребёнком не осуществлялось должное наблюдение.