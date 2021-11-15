Путин провёл телефонный разговор с президентом Египта
В ходе беседы лидеры стран уделили особое внимание торгово-экономическим связям.
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Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре обсудили детали реализации совместных проектов двух стран, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Особое внимание уделено торгово-экономическим связям и прежде всего ходу реализации таких крупных совместных проектов, как строительство по российскому образцу первой в Египте атомной электростанции и создание Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", — говорится в сообщении.
Абдель Фаттах ас-Сиси также поблагодарил Путина за вклад в обеспечение авиабезопасности, что позволило возобновить рейсы из РФ на египетские курорты.
Ранее Россия официально возобновила чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх спустя шесть лет. Первый самолёт отправился на египетский курорт из Нижнего Новгорода в 00:30 по московскому времени.
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