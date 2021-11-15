Путин провёл телефонный разговор с президентом Египта

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре обсудили детали реализации совместных проектов двух стран, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Особое внимание уделено торгово-экономическим связям и прежде всего ходу реализации таких крупных совместных проектов, как строительство по российскому образцу первой в Египте атомной электростанции и создание Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", — говорится в сообщении.

Абдель Фаттах ас-Сиси также поблагодарил Путина за вклад в обеспечение авиабезопасности, что позволило возобновить рейсы из РФ на египетские курорты.