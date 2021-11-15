Пашинян уволил министра обороны из-за вторжения азербайджанских войск на территорию Армении
Это произошло в воскресенье, 14 ноября, на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы.
Фото © ТАСС / Савицкий Вадим
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска в воскресенье, 14 ноября, зашли на территорию страны. По его словам, это произошло на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы. Из-за инцидента был уволен министр обороны Аршак Карапетян. Назначить на этот пост было решено вице-премьера Сурена Папикяна.
"Со вчерашнего дня мы в этом составе в разных форматах провели несколько встреч и обсуждений. Предметом обсуждений стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Армении на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы", — проинформировал он на заседании Совбеза 15 ноября.
Азербайджанская сторона на произошедшее пока не отреагировала.
Ранее Пашинян заявлял, что в Нагорном Карабахе не полностью соблюдается режим прекращения огня. Вместе с тем глава армянского правительства отметил, что война в Нагорном Карабахе завершилась в результате подписания трёхстороннего заявления 9 ноября 2020 года. В связи с этим Пашинян заявил, что высоко оценивает вклад России и президента РФ Владимира Путина.
Комментариев: 0