Пашинян уволил министра обороны из-за вторжения азербайджанских войск на территорию Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска в воскресенье, 14 ноября, зашли на территорию страны. По его словам, это произошло на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы. Из-за инцидента был уволен министр обороны Аршак Карапетян. Назначить на этот пост было решено вице-премьера Сурена Папикяна.

"Со вчерашнего дня мы в этом составе в разных форматах провели несколько встреч и обсуждений. Предметом обсуждений стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Армении на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы", — проинформировал он на заседании Совбеза 15 ноября.

Азербайджанская сторона на произошедшее пока не отреагировала.