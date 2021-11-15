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Пашинян уволил министра обороны из-за вторжения азербайджанских войск на территорию Армении

Это произошло в воскресенье, 14 ноября, на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы.

15 ноября, 10:15

Фото © ТАСС / Савицкий Вадим

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска в воскресенье, 14 ноября, зашли на территорию страны. По его словам, это произошло на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы. Из-за инцидента был уволен министр обороны Аршак Карапетян. Назначить на этот пост было решено вице-премьера Сурена Папикяна.

"Со вчерашнего дня мы в этом составе в разных форматах провели несколько встреч и обсуждений. Предметом обсуждений стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Армении на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы", проинформировал он на заседании Совбеза 15 ноября.

Азербайджанская сторона на произошедшее пока не отреагировала.

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Ранее Пашинян заявлял, что в Нагорном Карабахе не полностью соблюдается режим прекращения огня. Вместе с тем глава армянского правительства отметил, что война в Нагорном Карабахе завершилась в результате подписания трёхстороннего заявления 9 ноября 2020 года. В связи с этим Пашинян заявил, что высоко оценивает вклад России и президента РФ Владимира Путина.


Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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