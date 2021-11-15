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В Кремле ответили на вопрос о возможном повышении стоимости водки и коньяка

По мнению Дмитрия Пескова, более детальные комментарии по этому вопросу может дать кабмин.

15 ноября, 10:09
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Минфина о повышении минимальной розничной цены на алкогольную продукцию. Он отметил, что у Кремля и в частности у президента РФ Владимира Путина нет какой-либо позиции по этому вопросу.

"Это же вопрос экономической целесообразности. Никаких специфических обсуждений (на этот счёт в Кремле. — Прим. Лайфа) не было. Я бы рекомендовал, если это интересно, обратиться в кабинет министров", — сказал пресс-секретарь журналистам.

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Ранее Лайф писал о том, что в России могут повысить цены на водку и коньяк более чем на 7%. Стоимость ликёро-водочной продукции и прочего алкоголя крепче 28 градусов со следующего года тоже может повыситься.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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