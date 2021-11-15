В Кремле ответили на вопрос о возможном повышении стоимости водки и коньяка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Минфина о повышении минимальной розничной цены на алкогольную продукцию. Он отметил, что у Кремля и в частности у президента РФ Владимира Путина нет какой-либо позиции по этому вопросу.

"Это же вопрос экономической целесообразности. Никаких специфических обсуждений (на этот счёт в Кремле. — Прим. Лайфа) не было. Я бы рекомендовал, если это интересно, обратиться в кабинет министров", — сказал пресс-секретарь журналистам.