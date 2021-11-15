В Кремле отказались вмешиваться в решения ЦБ о ключевой ставке

Центробанк самостоятельно принимает меры, связанные с повышением ключевой ставки, поэтому в Кремле не считают нужным комментировать решения регулятора. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, мы стараемся не комментировать действия нашего мегарегулятора, не будем делать сейчас. <...> Наш мегарегулятор, разумеется, будет предпринимать меры, которые посчитает необходимыми для обеспечения макростабильности", — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о возможном повышении ключевой ставки для борьбы с инфляцией.