В Кремле отказались вмешиваться в решения ЦБ о ключевой ставке
Связано это с тем, что регулятор исходит из необходимости обеспечивать макростабильность экономики.
Фото © ТАСС / Андрей Любимов
Центробанк самостоятельно принимает меры, связанные с повышением ключевой ставки, поэтому в Кремле не считают нужным комментировать решения регулятора. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, мы стараемся не комментировать действия нашего мегарегулятора, не будем делать сейчас. <...> Наш мегарегулятор, разумеется, будет предпринимать меры, которые посчитает необходимыми для обеспечения макростабильности", — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о возможном повышении ключевой ставки для борьбы с инфляцией.
Ранее стало известно, что Сбербанк повысил ставки по ипотеке до 8,8% на жильё в новостройках и до 9,1% — на вторичное жильё. Ставки по ипотечным кредитам на строительство своего дома выросли с 9,2% до 9,6%.
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