Суд рассмотрит жалобу немецких экологов на строительство "Северного потока – 2"
Первый иск Deutsche Umwelthilfe был отклонён, но организация подала новый.
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Высший административный суд в германском городе Грайфсвальде во вторник рассмотрит жалобу природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe на строительство и эксплуатацию "Северного потока – 2", пишет ТАСС.
"Я могу подтвердить, что завтра состоится устное разбирательство. Начало намечено на 10:00 (12:00 мск)", — сообщила представитель инстанции Доротея тер Веен и уточнила, что пока запланировано только одно заседание.
Deutsche Umwelthilfe подала в суд на Горное управление города Штральзунда после отклонённого запроса экологов на пересмотр решения о разрешении строительства "Северного потока – 2". В запросе упоминались якобы новые сведения.
Ранее глава МИД Британии решила помешать строительству "Северного потока – 2", которое уже окончено. Газопровод был полностью достроен ещё 10 сентября, сейчас проходит процесс его сертификации.
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