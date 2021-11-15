Суд рассмотрит жалобу немецких экологов на строительство "Северного потока – 2"

Высший административный суд в германском городе Грайфсвальде во вторник рассмотрит жалобу природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe на строительство и эксплуатацию "Северного потока – 2", пишет ТАСС.

"Я могу подтвердить, что завтра состоится устное разбирательство. Начало намечено на 10:00 (12:00 мск)", — сообщила представитель инстанции Доротея тер Веен и уточнила, что пока запланировано только одно заседание.

Deutsche Umwelthilfe подала в суд на Горное управление города Штральзунда после отклонённого запроса экологов на пересмотр решения о разрешении строительства "Северного потока – 2". В запросе упоминались якобы новые сведения.