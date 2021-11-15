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Суд рассмотрит жалобу немецких экологов на строительство "Северного потока – 2"

Первый иск Deutsche Umwelthilfe был отклонён, но организация подала новый.

15 ноября, 09:58
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nord-stream2.com</a></p>

Фото © nord-stream2.com

Высший административный суд в германском городе Грайфсвальде во вторник рассмотрит жалобу природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe на строительство и эксплуатацию "Северного потока – 2", пишет ТАСС.

"Я могу подтвердить, что завтра состоится устное разбирательство. Начало намечено на 10:00 (12:00 мск)", — сообщила представитель инстанции Доротея тер Веен и уточнила, что пока запланировано только одно заседание.

Deutsche Umwelthilfe подала в суд на Горное управление города Штральзунда после отклонённого запроса экологов на пересмотр решения о разрешении строительства "Северного потока – 2". В запросе упоминались якобы новые сведения.

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Ранее глава МИД Британии решила помешать строительству "Северного потока – 2", которое уже окончено. Газопровод был полностью достроен ещё 10 сентября, сейчас проходит процесс его сертификации.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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