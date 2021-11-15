Песков о скандале с "Мемориалом": Путину важно, чтобы любые НКО действовали в рамках закона

Президенту Владимиру Путину важно, чтобы любые некоммерческие организации (НКО) в нашей стране соблюдали законодательство. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать планы по ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* и раскрыть отношение президента к этой истории.

"Я не думаю, что это может быть предметом брифинга. Я только могу сказать, что в данном случае для президента очень важно, чтобы любые НКО действовали в рамках российского законодательства", — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что Путину известно о решении писательницы Людмилы Петрушевской отказаться от звания лауреата Государственной премии, которую ей в 2002 году вручил президент. Причиной для этого она назвала намерение ликвидировать "Мемориал".

"Разумеется, были на этот счёт сообщения СМИ. Они были включены во все необходимые дайджесты", — сказал Песков, отказавшись от других комментариев по поводу Петрушевской.

Напомним, что центр "Мемориал" был признан "иностранным агентом" ещё в мае 2014 года. Организация многократно подвергалась штрафам за нарушение правил деятельности иноагентов в стране. 10 декабря 2020 года она запустила сбор средств на оплату штрафов по 28 протоколам, общая сумма которых составляет 5,6 млн рублей.