Песков о скандале с "Мемориалом": Путину важно, чтобы любые НКО действовали в рамках закона
По словам представителя Кремля, президенту известно о решении писательницы Людмилы Петрушевской отказаться от звания лауреата Государственной премии, которую он вручил ей в 2002 году.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Президенту Владимиру Путину важно, чтобы любые некоммерческие организации (НКО) в нашей стране соблюдали законодательство. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать планы по ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* и раскрыть отношение президента к этой истории.
"Я не думаю, что это может быть предметом брифинга. Я только могу сказать, что в данном случае для президента очень важно, чтобы любые НКО действовали в рамках российского законодательства", — подчеркнул представитель Кремля.
Песков добавил, что Путину известно о решении писательницы Людмилы Петрушевской отказаться от звания лауреата Государственной премии, которую ей в 2002 году вручил президент. Причиной для этого она назвала намерение ликвидировать "Мемориал".
"Разумеется, были на этот счёт сообщения СМИ. Они были включены во все необходимые дайджесты", — сказал Песков, отказавшись от других комментариев по поводу Петрушевской.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура подала иск в Верховный суд с требованием ликвидировать международную правозащитную организацию "Мемориал". Заседание по иску назначено на утро 25 ноября. Песков, комментируя эту тему на прошлой неделе, назвал эту ситуацию резонансной и добавил, что она, безусловно, заслуживает внимания главы государства.
Напомним, что центр "Мемориал" был признан "иностранным агентом" ещё в мае 2014 года. Организация многократно подвергалась штрафам за нарушение правил деятельности иноагентов в стране. 10 декабря 2020 года она запустила сбор средств на оплату штрафов по 28 протоколам, общая сумма которых составляет 5,6 млн рублей.
* Организация внесена в реестр СМИ-иноагентов.
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