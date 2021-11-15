В Кремле назвали приоритетным для президента вопрос снижения инфляции в стране
Там отметили, что инфляционные процессы во многом связаны с последствиями экономического кризиса из-за пандемии.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для главы государства и Правительства РФ вопрос снижения инфляции в стране является приоритетным.
"Хочу напомнить, что действительно вопрос о скорейшем возвращении инфляции к таргетной зоне [4%] является приоритетом для главы государства и для кабинета министров по его поручению. Над этим ведётся постоянная работа, мы знаем, что эти [инфляционные] процессы во многом связаны с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией", — сказал официальный представитель Кремля.
Он также указал на "гигантскую инфляцию в зоне доллара и евро" на фоне кризиса из-за коронавируса. Вместе с тем Песков отметил, что ЦБ продолжит предпринимать меры, которые посчитает необходимыми для обеспечения макростабильности.
Ранее экономист дал совет, как сохранить рублёвые сбережения на фоне инфляции. По его мнению, с осторожностью стоит вкладываться и в золото. Он объясняет это тем, что с ноября 2020-го по ноябрь текущего года цена за унцию золота в долларах США упала на 3,5%.
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