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В Кремле назвали приоритетным для президента вопрос снижения инфляции в стране

Там отметили, что инфляционные процессы во многом связаны с последствиями экономического кризиса из-за пандемии.

15 ноября, 09:44
<p>Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для главы государства и Правительства РФ вопрос снижения инфляции в стране является приоритетным.

"Хочу напомнить, что действительно вопрос о скорейшем возвращении инфляции к таргетной зоне [4%] является приоритетом для главы государства и для кабинета министров по его поручению. Над этим ведётся постоянная работа, мы знаем, что эти [инфляционные] процессы во многом связаны с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией", — сказал официальный представитель Кремля.

Он также указал на "гигантскую инфляцию в зоне доллара и евро" на фоне кризиса из-за коронавируса. Вместе с тем Песков отметил, что ЦБ продолжит предпринимать меры, которые посчитает необходимыми для обеспечения макростабильности.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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