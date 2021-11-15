Путин исключил Карелию из списка регионов, приравненных к Крайнему Северу

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2022 года территория Карелии не будет приравниваться к условиям проживания на Крайнем Севере. Документ об отмене соответствующего указа Бориса Ельцина опубликован на портале правовой информации.

"Признать утратившим силу Указ Президента РФ от 20 декабря 1993 г. № 2226 "Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям", — говорится в тексте указа.

Также из соответствующего списка были исключены Коми, Бурятия и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края. Данный указ был издан в рамках изменений Стратегии развития Арктической зоны России.