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Путин исключил Карелию из списка регионов, приравненных к Крайнему Северу

Данное решение было принято в рамках изменений Стратегии развития Арктической зоны России.

15 ноября, 09:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2022 года территория Карелии не будет приравниваться к условиям проживания на Крайнем Севере. Документ об отмене соответствующего указа Бориса Ельцина опубликован на портале правовой информации.

"Признать утратившим силу Указ Президента РФ от 20 декабря 1993 г. № 2226 "Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям", — говорится в тексте указа.

Также из соответствующего списка были исключены Коми, Бурятия и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края. Данный указ был издан в рамках изменений Стратегии развития Арктической зоны России.

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Ранее стало известно, что уже две тысячи россиян подали заявки на "арктический гектар". Сейчас в программе могут участвовать только жители этих территорий, остальные получат доступ к ней с 1 февраля следующего года.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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Комментариев: 1

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Викторсегодня в 10:01

значит будем ездить туда загорать...

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