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Россиянин похитил собаку за 90 тысяч рублей и съел её

В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела: за кражу и жестокое обращение с животными.

15 ноября, 09:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Сахалинской области 49-летняя женщина сообщила в полицию, что у неё вместе с цепью и ошейником похитили собаку. По данным следствия, сумма ущерба составила 90 тысяч рублей. Вскоре виновный был найден.

"Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что гражданин похитил собаку с целью дальнейшего её убийства и употребления в пищу", говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Сахалинской области.

В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела по статьям "Кража" и "Жестокое обращение с животными". Оказалось, что 36-летний подозреваемый ранее неоднократно был судим.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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