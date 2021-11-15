Россиянин похитил собаку за 90 тысяч рублей и съел её
В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела: за кражу и жестокое обращение с животными.
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В Сахалинской области 49-летняя женщина сообщила в полицию, что у неё вместе с цепью и ошейником похитили собаку. По данным следствия, сумма ущерба составила 90 тысяч рублей. Вскоре виновный был найден.
"Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что гражданин похитил собаку с целью дальнейшего её убийства и употребления в пищу", — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Сахалинской области.
В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела по статьям "Кража" и "Жестокое обращение с животными". Оказалось, что 36-летний подозреваемый ранее неоднократно был судим.
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