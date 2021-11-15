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В Кремле указали на ошибки США в трактовке миграционного кризиса на белорусско-польской границе

По мнению Госдепа, Лукашенко якобы спровоцировал миграционный кризис, чтобы отвлечь внимание от "действий России на границе с Украиной".

15 ноября, 09:38

Фото © LIFE / Артур Матвеев

В Москве не согласны с заявлением Госдепартамента США о том, что действия Минска в ситуации с миграционным кризисом якобы сеют раздор и отвлекают "от действий России на границе с Украиной". Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы оцениваем это заявление как неверное. Это неверная трактовка ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе", — сказал представитель Кремля.

Блинкен: Лукашенко отвлекает внимание от действий РФ на границе с Украиной с помощью мигрантов

Блинкен: Лукашенко отвлекает внимание от действий РФ на границе с Украиной с помощью мигрантов

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы спровоцировал миграционный кризис, чтобы отвлечь внимание от "действий России на границе с Украиной".

Напомним, что миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился в начале ноября. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. 14 ноября Лайф сообщал, что около 50 мигрантов штурмом прорвались в Польшу из Белоруссии. Беженцы бросались камнями в силовиков. В одном из инцидентов даже был повреждён шлем полицейского. Также стало известно, что к белорусско-польской границе прибыло ещё около 200 беженцев.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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