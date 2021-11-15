В Кремле указали на ошибки США в трактовке миграционного кризиса на белорусско-польской границе

В Москве не согласны с заявлением Госдепартамента США о том, что действия Минска в ситуации с миграционным кризисом якобы сеют раздор и отвлекают "от действий России на границе с Украиной". Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.