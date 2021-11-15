В Кремле указали на ошибки США в трактовке миграционного кризиса на белорусско-польской границе
По мнению Госдепа, Лукашенко якобы спровоцировал миграционный кризис, чтобы отвлечь внимание от "действий России на границе с Украиной".
Фото © LIFE / Артур Матвеев
В Москве не согласны с заявлением Госдепартамента США о том, что действия Минска в ситуации с миграционным кризисом якобы сеют раздор и отвлекают "от действий России на границе с Украиной". Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы оцениваем это заявление как неверное. Это неверная трактовка ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе", — сказал представитель Кремля.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы спровоцировал миграционный кризис, чтобы отвлечь внимание от "действий России на границе с Украиной".
Напомним, что миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился в начале ноября. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. 14 ноября Лайф сообщал, что около 50 мигрантов штурмом прорвались в Польшу из Белоруссии. Беженцы бросались камнями в силовиков. В одном из инцидентов даже был повреждён шлем полицейского. Также стало известно, что к белорусско-польской границе прибыло ещё около 200 беженцев.
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