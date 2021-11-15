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Лукашенко предложил вывезти беженцев в Германию самолётами "Белавиа"

Он при этом подчеркнул готовность Минска способствовать отправке нелегалов на родину, но те этого не хотят.

15 ноября, 09:36
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Белоруссия готова доставить находящихся на границе с Польшей беженцев самолётами "Белавиа" в Мюнхен, заявил президент страны Александр Лукашенко. Он напомнил о предложении властей этого города принять мигрантов.

"Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Да мы вывезем их своими самолётами и в Мюнхен направим, если это нужно", — сказал Лукашенко на встрече с рабочей группой по доработке проекта конституции, информирует пресс-служба главы государства.

Он при этом подчеркнул готовность Белоруссии способствовать отправке находящихся на границе с Польшей беженцев на родину, но те этого не хотят. Лукашенко пояснил, что у беженцев дома нет жилья, "они понимают, что там нечем накормить детей, а некоторые просто опасаются за свою жизнь". По словам белорусского лидера, ситуация с мигрантами стране невыгодна.

К белорусско-польской границе прибыло ещё около 200 беженцев

К белорусско-польской границе прибыло ещё около 200 беженцев

Ранее Белоруссия заверила ЕС в стремлении сократить поток нелегальных мигрантов. Минск выразил готовность к "равноправному и взаимоуважительному диалогу" с Евросоюзом.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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