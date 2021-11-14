Блинкен: Лукашенко отвлекает внимание от действий РФ на границе с Украиной с помощью мигрантов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы спровоцировал миграционный кризис, чтобы отвлечь внимание от "действий России на границе с Украиной".

"Госсекретарь Блинкен подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов. Эти действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной", — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Эдварда Прайса.

Он добавил, что Блинкен вместе с главой МИД Польши Збигневом Рау осудил "использование уязвимых мигрантов в качестве инструмента и призвал Лукашенко решить первопричину наложенных Западом санкций — отказ белорусскому народу в соблюдении прав человека и фундаментальных свобод".