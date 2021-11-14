Блинкен: Лукашенко отвлекает внимание от действий РФ на границе с Украиной с помощью мигрантов
По словам американского госсекретаря, действия президента Белоруссии "сеют разделение и угрожают безопасности".
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы спровоцировал миграционный кризис, чтобы отвлечь внимание от "действий России на границе с Украиной".
"Госсекретарь Блинкен подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов. Эти действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной", — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Эдварда Прайса.
Он добавил, что Блинкен вместе с главой МИД Польши Збигневом Рау осудил "использование уязвимых мигрантов в качестве инструмента и призвал Лукашенко решить первопричину наложенных Западом санкций — отказ белорусскому народу в соблюдении прав человека и фундаментальных свобод".
Ранее президент России Владимир Путин ответил на заявления о причастности РФ к миграционному кризису. По словам главы государства, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч беженцев устремились на поиски нового дома.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. 14 ноября Лайф сообщал, что около 50 мигрантов штурмом прорвались в Польшу из Белоруссии. Беженцы бросались камнями в силовиков. В одном из инцидентов даже был повреждён шлем полицейского. Также стало известно, что к белорусско-польской границе прибыло ещё около 200 беженцев.
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