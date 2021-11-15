Песков: Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Донбассу

Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Донбассу в условиях борьбы с пандемией коронавируса, несмотря на существующие сложности. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"В плане гуманитарной помощи, особенно в тяжёлых условиях ковида, Россия делала и будет продолжать делать всё возможное. Конечно, с обеспечением гуманитарной помощи для Донбасса существуют сложности, но, несмотря на это, Россия будет делать всё необходимое", — сказал он.