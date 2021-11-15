Песков: Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Донбассу
Он отметил наличие сложностей в данном вопросе, но РФ намерена и дальше делать для региона всё необходимое.
Фото © ТАСС / Спринчак Валентин
Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Донбассу в условиях борьбы с пандемией коронавируса, несмотря на существующие сложности. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"В плане гуманитарной помощи, особенно в тяжёлых условиях ковида, Россия делала и будет продолжать делать всё возможное. Конечно, с обеспечением гуманитарной помощи для Донбасса существуют сложности, но, несмотря на это, Россия будет делать всё необходимое", — сказал он.
Напомним, в последние месяцы ситуация в Донбассе значительно обострилась. Генштаб ВС Украины заявил о первом применении турецкого дрона Bayraktar в регионе. В ЛНР отметили, что таким образом Киев официально признал нарушение Минских соглашений. Позже полпред России Борис Грызлов заявил, что Киев уклонился от обсуждения использования дрона в Донбассе. По его словам, Украина своими действиями стремится спровоцировать ДНР и ЛНР на возобновление боёв. При этом в России неоднократно отмечали, что Москва не выступает участником внутриукраинского конфликта и не является субъектом Минских договорённостей.
Комментариев: 0