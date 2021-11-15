Глава МИД Германии призвал Путина повлиять на Лукашенко в ситуации с мигрантами
ФРГ рассчитывает на то, что прекратить "транспортировку людей" можно только при участии российского лидера.
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Глава МИД Германии Хайко Маас призвал президента РФ Владимира Путина использовать своё влияние на лидера Белоруссии Александра Лукашенко для разрешения ситуации с миграционным кризисом на польско-белорусской границе.
"Если Путин может помочь, — а он явно тот, которому проще всего использовать своё влияние на Лукашенко, чтобы прекратить эту бесчеловечную транспортировку людей, — то тогда он должен сделать это. Не только говорить об этом, но за словами должны последовать и действия", — сообщил Маас перед встречей глав МИД ЕС.
Ранее в МИД ФРГ обвинили Лукашенко в "вероломстве и бесчеловечности" из-за миграционного кризиса. Глава министерства Хайко Маас считает, что Минск сознательно оказывает давление на весь Евросоюз и отдельные страны ЕС, такие как Польша и Литва. Охрана на восточных границах Евросоюза сейчас усилена, военные продолжают пресекать попытки беженцев проникнуть на территорию страны. Минск по-прежнему отвергает обвинения в миграционном кризисе, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на территорию Белоруссии.
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