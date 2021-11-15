Глава МИД Германии призвал Путина повлиять на Лукашенко в ситуации с мигрантами

"Если Путин может помочь, — а он явно тот, которому проще всего использовать своё влияние на Лукашенко, чтобы прекратить эту бесчеловечную транспортировку людей, — то тогда он должен сделать это. Не только говорить об этом, но за словами должны последовать и действия", — сообщил Маас перед встречей глав МИД ЕС.