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Глава МИД Германии призвал Путина повлиять на Лукашенко в ситуации с мигрантами

ФРГ рассчитывает на то, что прекратить "транспортировку людей" можно только при участии российского лидера.

15 ноября, 09:46
<p>Фото © Twiter / <a href="https://twitter.com/novayapolsha" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@novayapolsha</a></p>

Фото © Twiter / @novayapolsha

Глава МИД Германии Хайко Маас призвал президента РФ Владимира Путина использовать своё влияние на лидера Белоруссии Александра Лукашенко для разрешения ситуации с миграционным кризисом на польско-белорусской границе.

"Если Путин может помочь, а он явно тот, которому проще всего использовать своё влияние на Лукашенко, чтобы прекратить эту бесчеловечную транспортировку людей, то тогда он должен сделать это. Не только говорить об этом, но за словами должны последовать и действия", — сообщил Маас перед встречей глав МИД ЕС.

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Ранее в МИД ФРГ обвинили Лукашенко в "вероломстве и бесчеловечности" из-за миграционного кризиса. Глава министерства Хайко Маас считает, что Минск сознательно оказывает давление на весь Евросоюз и отдельные страны ЕС, такие как Польша и Литва. Охрана на восточных границах Евросоюза сейчас усилена, военные продолжают пресекать попытки беженцев проникнуть на территорию страны. Минск по-прежнему отвергает обвинения в миграционном кризисе, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на территорию Белоруссии.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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