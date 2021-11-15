Польша озвучила сроки возведения стены на границе с Белоруссией
Страна уже давно порывается отгородиться от соседа заграждением, но проект всё время откладывается.
Фото © ТАСС / БелТА / Щеглов Леонид
Польша до середины следующего года намерена возвести стену на границе с Белоруссией. Об этом рассказал замминистра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик.
"Мы хотим закончить эту инвестицию в первом полугодии будущего года", — сказал он в эфире Польского радио, добавив, что пока конкретных дат строительства объекта нет.
Вонcик также рассказал, что минувшая ночь на польско-белорусской границе была спокойной. По словам министра, сейчас у границы находится четыре тысячи пограничников, две тысячи полицейских и 15 тысяч солдат польской армии.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. 14 ноября Лайф сообщал, что около 50 мигрантов штурмом прорвались в Польшу из Белоруссии. Беженцы бросались камнями в силовиков. В одном из инцидентов даже был повреждён шлем полицейского. Также стало известно, что к белорусско-польской границе прибыло ещё около 200 беженцев.
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