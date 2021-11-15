Польша озвучила сроки возведения стены на границе с Белоруссией

Польша до середины следующего года намерена возвести стену на границе с Белоруссией. Об этом рассказал замминистра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик.

"Мы хотим закончить эту инвестицию в первом полугодии будущего года", — сказал он в эфире Польского радио, добавив, что пока конкретных дат строительства объекта нет.