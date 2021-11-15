На Украине допустили введение режима ЧП в приграничных с Белоруссией областях
При этом к охране границы с республикой не планируют привлекать военных с востока и юга Незалежной.
Фото © ТАСС / Zuma
Глава МВД Украины Денис Монастырский допустил введение режима чрезвычайного положения в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией в приграничных областях Незалежной.
Совещание о ситуации на границе Белоруссии и ЕС под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова прошло в украинском Луцке, в нём приняли участие министры, главы областных госадминистраций, а также послы Литвы и Польши. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что миграционный кризис на польско-белорусской границе не повлияет на возможность въезда жителей Белоруссии в Незалежную.
"Как сказал секретарь СНБО, проработаны различные сценарии этих действий, вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях", — сказал Монастырский на брифинге.
Министр уточнил, что к охране границы с Белоруссией не планируют привлекать военных с востока и юга страны.
Ранее на Украине заявили, что намерены отгородиться "настоящим рубежом" от России и Белоруссии из-за ситуации с мигрантами.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. 14 ноября Лайф сообщал, что около 50 мигрантов штурмом прорвались в Польшу из Белоруссии. Беженцы бросались камнями в силовиков. В одном из инцидентов даже был повреждён шлем полицейского. Также стало известно, что к белорусско-польской границе прибыло ещё около 200 беженцев.
Комментариев: 0