На Украине допустили введение режима ЧП в приграничных с Белоруссией областях

Глава МВД Украины Денис Монастырский допустил введение режима чрезвычайного положения в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией в приграничных областях Незалежной.

Совещание о ситуации на границе Белоруссии и ЕС под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова прошло в украинском Луцке, в нём приняли участие министры, главы областных госадминистраций, а также послы Литвы и Польши. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что миграционный кризис на польско-белорусской границе не повлияет на возможность въезда жителей Белоруссии в Незалежную.

"Как сказал секретарь СНБО, проработаны различные сценарии этих действий, вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях", — сказал Монастырский на брифинге.