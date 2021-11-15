Латвия начала военные учения на границе с Россией и Белоруссией
Манёвры продлятся до 12 декабря, в них примут участие около трёх тысяч земессаргов (военных ополченцев).
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В латвийском регионе Латгалия, который граничит с Россией и Белоруссией, начались военные учения The Decisive Point. Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
"Я попросил объявить о начале военных учений в Латгалии, чтобы и наши белорусские коллеги — если их можно так называть — знали, что это не просто так", — сказал он в беседе с журналистами.
Как уточняется, в военных манёврах принимают участие около трёх тысяч земессаргов (военных ополченцев). По словам представителя Национальных вооружённых сил Латвии Сандры Брале, учения продлятся до 12 декабря. Их цель — проверка совместного сотрудничества, структур команд, логистики, мобильности и процедур принятия решений.
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Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. 14 ноября Лайф сообщал, что около 50 мигрантов штурмом прорвались в Польшу из Белоруссии. Беженцы бросались камнями в силовиков. В одном из инцидентов даже был повреждён шлем полицейского. Также стало известно, что к белорусско-польской границе прибыло ещё около 200 беженцев.
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