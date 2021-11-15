Латвия начала военные учения на границе с Россией и Белоруссией

В латвийском регионе Латгалия, который граничит с Россией и Белоруссией, начались военные учения The Decisive Point. Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

"Я попросил объявить о начале военных учений в Латгалии, чтобы и наши белорусские коллеги — если их можно так называть — знали, что это не просто так", — сказал он в беседе с журналистами.