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Есть вероятность арктического вторжения: Москвичам пообещали 19-градусные морозы в конце ноября

Зима пойдёт в наступление по всем фронтам, а холод будет усиливаться ежедневно, прогнозирует синоптик Евгений Тишковец.

14 ноября, 20:55

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В конце ноября в Москве могут ударить ночные морозы с температурой минус 12–19 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, существует вероятность арктического вторжения. Зима пойдёт в наступление по всем фронтам, а холод будет усиливаться ежедневно.

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"Ударят настоящие декабрьские, а потом, возможно, и январские морозы", — цитирует Тишковца РИА "Новости".

Метеоролог пояснил, что сначала температура ночью опустится до минус 8–13 градусов, а дневная — до минус 2–7. Затем похолодать может вплоть до 19 градусов с отметкой минус ночью и -12 градусов днём.

Ранее аналитики выяснили, в каких российских городах-миллионниках самые снежные зимы. Вне конкуренции Челябинск.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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