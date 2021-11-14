В конце ноября в Москве могут ударить ночные морозы с температурой минус 12–19 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, существует вероятность арктического вторжения. Зима пойдёт в наступление по всем фронтам, а холод будет усиливаться ежедневно.

"Ударят настоящие декабрьские, а потом, возможно, и январские морозы", — цитирует Тишковца РИА "Новости".

Метеоролог пояснил, что сначала температура ночью опустится до минус 8–13 градусов, а дневная — до минус 2–7. Затем похолодать может вплоть до 19 градусов с отметкой минус ночью и -12 градусов днём.