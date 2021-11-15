Ирак назначил дату первого рейса по вывозу беженцев из Белоруссии
Также посольства страны в Москве и Варшаве намерены скоординировать усилия для возвращения на родину своих граждан, желающих сделать это добровольно.
Фото © ТАСС / Марина Лысцева
18 ноября Ирак осуществит первый рейс по вывозу с территории Белоруссии своих граждан, планировавших попасть в Евросоюз, но оказавшихся в центре миграционного кризиса. Об этом сообщает МИД страны.
"Первый вывозной рейс для иракцев из Белоруссии запланирован на 18 ноября", — приводит сообщение дипведомства Информационное агентство Ирака.
Кроме того, посольства страны в Москве и Варшаве намерены скоординировать усилия по вывозу из Белоруссии своих граждан, желающих вернуться на родину.
Ранее стало известно, что Ирак приостановил прямое авиасообщение с Белоруссией и отозвал разрешение на работу почётного консула республики в Багдаде. Также Лайф рассказывал, что компания Belavia прекратила перевозку граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Белоруссию.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. 14 ноября Лайф сообщал, что около 50 мигрантов штурмом прорвались в Польшу из Белоруссии. Беженцы бросались камнями в силовиков. В одном из инцидентов даже был повреждён шлем полицейского. Также стало известно, что к белорусско-польской границе прибыло ещё около 200 беженцев.
Лента новостей
Есть вероятность арктического вторжения: Москвичам пообещали 19-градусные морозы в конце ноября
сегодня в 20:55
Защитник сборной России Кудряшов перед злополучным автоголом получил травму
сегодня в 20:48
Блинкен: Лукашенко отвлекает внимание от действий РФ на границе с Украиной с помощью мигрантов
сегодня в 20:40
Комментариев: 0