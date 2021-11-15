Ирак назначил дату первого рейса по вывозу беженцев из Белоруссии

18 ноября Ирак осуществит первый рейс по вывозу с территории Белоруссии своих граждан, планировавших попасть в Евросоюз, но оказавшихся в центре миграционного кризиса. Об этом сообщает МИД страны.

"Первый вывозной рейс для иракцев из Белоруссии запланирован на 18 ноября", — приводит сообщение дипведомства Информационное агентство Ирака.

Кроме того, посольства страны в Москве и Варшаве намерены скоординировать усилия по вывозу из Белоруссии своих граждан, желающих вернуться на родину.