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Ирак назначил дату первого рейса по вывозу беженцев из Белоруссии

Также посольства страны в Москве и Варшаве намерены скоординировать усилия для возвращения на родину своих граждан, желающих сделать это добровольно.

14 ноября, 21:05

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

18 ноября Ирак осуществит первый рейс по вывозу с территории Белоруссии своих граждан, планировавших попасть в Евросоюз, но оказавшихся в центре миграционного кризиса. Об этом сообщает МИД страны.

"Первый вывозной рейс для иракцев из Белоруссии запланирован на 18 ноября", — приводит сообщение дипведомства Информационное агентство Ирака.

К белорусско-польской границе прибыло ещё около 200 беженцев

К белорусско-польской границе прибыло ещё около 200 беженцев

Кроме того, посольства страны в Москве и Варшаве намерены скоординировать усилия по вывозу из Белоруссии своих граждан, желающих вернуться на родину.

Ранее стало известно, что Ирак приостановил прямое авиасообщение с Белоруссией и отозвал разрешение на работу почётного консула республики в Багдаде. Также Лайф рассказывал, что компания Belavia прекратила перевозку граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Белоруссию.

Белоруссия заверила ЕС в стремлении сократить поток нелегальных мигрантов

Белоруссия заверила ЕС в стремлении сократить поток нелегальных мигрантов

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. 14 ноября Лайф сообщал, что около 50 мигрантов штурмом прорвались в Польшу из Белоруссии. Беженцы бросались камнями в силовиков. В одном из инцидентов даже был повреждён шлем полицейского. Также стало известно, что к белорусско-польской границе прибыло ещё около 200 беженцев.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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