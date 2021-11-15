Раскрыта стоимость новейшего бизнесджета Aurus
В "Ростехе" отметили, что к машине уже есть интерес у компаний и частных лиц.
Фото © ТАСС / Марина Лысцева
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов назвал стоимость бизнесджета Aurus. В зависимости от комплектации она варьируется от 39 до 50 миллионов долларов. По словам Чемезова, это дешевле, чем у Boeing.
"У Boeing такая машина будет стоить около $60–65 млн в зависимости от комплектации", — сказал Чемезов в рамках международного авиасалона Dubai Airshow.
Глава "Ростеха" отметил, что к новинке уже есть интерес у компаний и частных лиц. Чемезов считает, что будут и зарубежные заказчики. Он отметил, что бизнесджет уникальный самолёт с высоким уровнем комфорта и приличной дальностью полёта — больше семи тысяч километров, то есть можно легко долететь из Москвы до Владивостока без дозаправки.
О том, что в России разрабатывается Sukhoi Superjet 100 в версии Aurus, стало известно в начале сентября этого года. А уже на этой неделе самолёт прибыл в Дубай для участия в авиасалоне.
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