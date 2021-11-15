Оружие будущего: Что известно о новейшем истребителе Су-75 Checkmate Главная битва за рынки вооружений ещё впереди, но уже сейчас Checkmate может оказаться привлекательнее зарубежных машин. 14 ноября, 21:40 Фото © LIFE

Истребитель пятого поколения

После нескольких месяцев ожиданий главная звезда авиационного рынка следующих нескольких лет представлена зарубежной публике. 14 ноября на Dubai Airshow Россия показала потенциальным зарубежным заказчикам лёгкий тактический истребитель — Су-75 Checkmate. Этот истребитель наряду с Су-57Э будет предлагаться зарубежным заказчикам, и после 2026 года Объединённая авиастроительная корпорация может запустить производство первых экспортных машин.

Из тёмной лошадки, неизвестной публике, истребитель превратился в перспективную боевую машину, которая может закрыть практически все существующие потребности зарубежных стран в современных истребителях. Главная особенность Су-75 — полностью отечественная сборка. Это будет выделять его на фоне любых зарубежных конкурентов, включая европейские истребители поколения 4 и 4++, например шведские JAS Gripen, а также американские F-35. Продажи последних сильно ограничены — из-за опасений утечки технологий даже партнёры США по НАТО иногда не могут купить эти машины для себя, а экспорт шведских самолётов четвёртого поколения Евросоюз вынужден согласовывать с Пентагоном, поскольку в Gripen используется американская электроника.

Спроектировать уникальную машину удалось всего за год. Добиться этого разработчики смогли благодаря использованию суперкомпьютерных технологий и широкой унификации Checkmate со своим "старшим братом" — тяжёлым истребителем Су-57. От него однодвигательный истребитель унаследует многие элементы: систему управления и применения оружия, элементы планера и крыла и другие конструктивные особенности.

Конкуренты истребителя Су-75

F-35. Фото © Getty Images / Atilgan Ozdil / Anadolu Agency

Несмотря на то что Россия будет предлагать на экспорт и тяжёлый Су-57Э, особенно большие надежды возлагают именно на лёгкий тактический самолёт. Его главной особенностью должна стать сниженная стоимость лётного часа — заявленные характеристики по стоимости одного часа полёта Су-75 в шесть-семь раз ниже, чем у американского истребителя пятого поколения F-35. Однако если говорить откровенно, то F-35 — запредельная с точки зрения стоимости машина, обладающая не самыми выдающимися характеристиками среди истребителей пятого поколения. Самолёт не так разорителен для потенциального заказчика, как "старший брат" F-35 — истребитель F-22, эксплуатация которого обходится ВВС США почти в 70 тыс. долларов в час, однако сделать его дешевле на порядок не удалось — стоимость одного часа полёта F-35 составляет примерно 35–38 тыс. долларов.

Кроме того, Су-75 — это первая полноценная машина пятого поколения, доступная на экспорт. Да, формально первыми продавать на экспорт начали американский F-35, однако продажи этой машины зависят от того, насколько дружен покупатель с Пентагоном и насколько глубоки его карманы — каждый истребитель, согласно данным из открытых источников, обходится зарубежным клиентам примерно в 120 млн долларов. Заявленная стоимость Checkmate — 30 млн долларов, но, даже если истребитель подорожает до 40–50 млн, он всё равно будет самым дешёвым в классе.

Су-75. Фото © LIFE

Другая особенность Су-75 — его уникальность на рынке вооружений. Никому из потенциальных конкурентов разработать собственную машину пятого поколения ещё не удалось. Корейский KAI KF-X испытывает серьёзные проблемы с двигателем и электроникой (ни то ни другое просто не готово), от британского концепта Tempest было решено отказаться в пользу F-35, а японский X-2 Shinshin пятый год находится на перепроектировании. Китайский ‎Chengdu J-20 избыточен для большинства заказчиков, но есть и другое препятствие: он не поставляется на экспорт, а к разработке однодвигательного истребителя в КНР не приступали. Последний возможный конкурент Су-75 — турецкий TF-X, но и здесь всё не слава богу. После исключения из программы F-35 турецкий ВПК попытался создать собственный истребитель пятого поколения, но уже долгое время успехов на этом направлении нет.

Пятое поколение по цене четвёртого

Фото © LIFE

В октябре 2009 года правительство Египта обратилось к США с предложением продать 24 истребителя F-16C/D Block 50/52. Вместе с переоборудованием истребителей каждый самолёт обошёлся египетским ВВС в 133 млн долларов — это на 10 млн долларов больше, чем цена истребителя F-35. Об этой сделке стоит знать и кое-что ещё: в 133 млн долларов не было включено вооружение, а истребители должны были поставляться с устаревшими РЛС. При этом стоимость лётного часа F-16 осталась ощутимо высокой — примерно 18–20 тыс. долларов.

Су-75 оказался на голову выше всех своих конкурентов, поскольку потенциальному заказчику предлагается уникальное сочетание — полноценный боевой истребитель пятого поколения, стоимость которого в несколько раз ниже истребителей поколения 4 и 4++. В стандартную комплектацию Су-75 входят внутренние отсеки для вооружения, продвинутая РЛС с активной фазированной антенной решёткой, высокая надёжность и возможность применения широкого спектра ракет и бомб, которую разработчики Су-75 переосмыслили по итогам боевого применения российской авиации в Сирии.

В производстве уже завтра

Фото © LIFE

Продумывать отдельный производственный цикл для создания Су-75 не нужно — машина спроектирована с учётом опыта производства тяжёлых двухдвигательных Су-57, поэтому никаких сложностей со сборкой машин быть не должно. Отдельно разработчики машины заостряют внимание на возможностях Checkmate по взаимодействию с беспилотной авиацией — Су-75 может взять на себя роль "летающего центра управления" и замкнуть на одном лётчике данные с десятка беспилотников. Истребители четвёртого поколения таких возможностей лишены, а для того, чтобы научить американские и европейские боевые самолёты действовать единым звеном с БПЛА, требуются несколько лет и миллиардные инвестиции.

После того как будет налажено производство, заказчикам могут предложить и "модифицированные модели" Су-75, среди которых называются и беспилотный летательный аппарат, и палубный истребитель. По слухам, в перспективе заказчикам может быть предложен "единый ударный комплекс пятого поколения", в составе которого будут командные машины, которыми управляют люди, а также несколько ударных беспилотников, способных прорвать ПВО противника и провести разведку боем. Последние можно применять в максимальной "ударной" конфигурации: на 11 точках подвески можно разместить столько высокоточных бомб и ракет, что хватит для любой боевой работы.

Производитель заявляет, что в арсенале Су-75 имеются и противокорабельные ракеты Х-31ПД и Х-35УЭ, с помощью которых звено истребителей сможет проводить атаки по кораблям противника с любым водоизмещением, включая авианосцы. А такие возможности переводят Checkmate в оружие совершенно другого уровня, недоступного ни одной стране мира.

Авторы Сергей Андреев