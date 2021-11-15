В Кабуле прогремел взрыв
Сотрудники Посольства РФ в столице Афганистана находятся в безопасности.
Кадр из видео © Twitter / Aamaj News
#KabulExplosion— Aamaj News (@aamajnews24) November 15, 2021
Today's explosion in Kabul took place in Kota e Sangi area, PD5. eyewitnesses say to Aamaj that the casualties are mainly civilians.#aamajnews pic.twitter.com/k9kYEoXJaJ
В районе Котэ Санги, или 5-м районе, в столице Афганистана произошёл взрыв, причиной стала детонация магнитной мины. В результате происшествия россияне не пострадали, сообщили в Посольстве РФ в Кабуле.
"Взрыв произошёл в 5-м районе Кабула. Причина взрыва — детонация магнитной мины. Сотрудники [посольства] в безопасности, со зданием [посольства] также всё в порядке", — уточнили ТАСС в диппредставительстве.
Ещё один взрыв прогремел в столице Афганистана пару дней назад. В результате происшествия погибло четыре человека. Среди жертв атаки журналист местного телеканала "Ариана ньюс" Хамид Сейгани.
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