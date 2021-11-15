В Кабуле прогремел взрыв

#KabulExplosion

Today's explosion in Kabul took place in Kota e Sangi area, PD5. eyewitnesses say to Aamaj that the casualties are mainly civilians.#aamajnews pic.twitter.com/k9kYEoXJaJ — Aamaj News (@aamajnews24) November 15, 2021

В районе Котэ Санги, или 5-м районе, в столице Афганистана произошёл взрыв, причиной стала детонация магнитной мины. В результате происшествия россияне не пострадали, сообщили в Посольстве РФ в Кабуле.

"Взрыв произошёл в 5-м районе Кабула. Причина взрыва — детонация магнитной мины. Сотрудники [посольства] в безопасности, со зданием [посольства] также всё в порядке", — уточнили ТАСС в диппредставительстве.