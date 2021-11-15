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В Кабуле прогремел взрыв

Сотрудники Посольства РФ в столице Афганистана находятся в безопасности.

15 ноября, 07:43

Кадр из видео © Twitter / Aamaj News

В районе Котэ Санги, или 5-м районе, в столице Афганистана произошёл взрыв, причиной стала детонация магнитной мины. В результате происшествия россияне не пострадали, сообщили в Посольстве РФ в Кабуле.

"Взрыв произошёл в 5-м районе Кабула. Причина взрыва — детонация магнитной мины. Сотрудники [посольства] в безопасности, со зданием [посольства] также всё в порядке", — уточнили ТАСС в диппредставительстве.

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Ещё один взрыв прогремел в столице Афганистана пару дней назад. В результате происшествия погибло четыре человека. Среди жертв атаки журналист местного телеканала "Ариана ньюс" Хамид Сейгани.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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