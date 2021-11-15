Сооснователя "Ногу свело!" Антона Якомульского и его жену обстреляли в Москве
Музыкант написал заявление в полицию, по факту нападения правоохранители проводят проверку.
Фото © Instagram / yakomulsky
В Москве 13 ноября около трёх часов ночи неизвестный выстрелил из газового пистолета в музыканта и одного из основателей группы "Ногу свело!" Антона Якомульского и его жену Александру. Супруги были доставлены в больницу с химическим ожогом глаз второй степени, сообщил Лайфу источник.
Музыкант написал заявление в полицию, по факту нападения проводится проверка. Подробности произошедшего Якомульский пока не разглашает.
"Всё нормально. Спасибо за беспокойство. Пока не разберёмся, говорить не буду", — сказал музыкант Лайфу.
Ранее в центре Москвы подстрелили лидера группы "25/17" Андрея Бледного. Заявление музыкант писать отказался. Однако МВД проводит проверку по факту произошедшего.
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