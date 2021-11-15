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Сооснователя "Ногу свело!" Антона Якомульского и его жену обстреляли в Москве

Музыкант написал заявление в полицию, по факту нападения правоохранители проводят проверку.

15 ноября, 07:23
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTAJ5whjmM0/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yakomulsky</a></p>

Фото © Instagram / yakomulsky

В Москве 13 ноября около трёх часов ночи неизвестный выстрелил из газового пистолета в музыканта и одного из основателей группы "Ногу свело!" Антона Якомульского и его жену Александру. Супруги были доставлены в больницу с химическим ожогом глаз второй степени, сообщил Лайфу источник.

Музыкант написал заявление в полицию, по факту нападения проводится проверка. Подробности произошедшего Якомульский пока не разглашает.

"Всё нормально. Спасибо за беспокойство. Пока не разберёмся, говорить не буду", — сказал музыкант Лайфу.

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Ранее в центре Москвы подстрелили лидера группы "25/17" Андрея Бледного. Заявление музыкант писать отказался. Однако МВД проводит проверку по факту произошедшего.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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