Сооснователя "Ногу свело!" Антона Якомульского и его жену обстреляли в Москве

В Москве 13 ноября около трёх часов ночи неизвестный выстрелил из газового пистолета в музыканта и одного из основателей группы "Ногу свело!" Антона Якомульского и его жену Александру. Супруги были доставлены в больницу с химическим ожогом глаз второй степени, сообщил Лайфу источник.

Музыкант написал заявление в полицию, по факту нападения проводится проверка. Подробности произошедшего Якомульский пока не разглашает.

"Всё нормально. Спасибо за беспокойство. Пока не разберёмся, говорить не буду", — сказал музыкант Лайфу.