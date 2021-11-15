Таксист предотвратил теракт в Ливерпуле, заперев смертника в машине
В результате взрыва погиб только злоумышленник, сам водитель был госпитализирован с ожогами и травмами.
Фото © The Sun
В результате взрыва, который произошёл 14 ноября рядом с больницей в Ливерпуле, могло пострадать значительно больше людей, если бы не таксист Дейв Перри, сообщает британское издание The Sun.
Перри привёз пассажира к месту назначения, но заметил, что мужчина странно себя ведёт. Недолго думая, водитель выскочил из машины и запер террориста со взрывным устройством внутри. В результате взрыва погиб только смертник, водитель-герой получил осколочные травмы, ожоги и разрыв барабанных перепонок.
Ранее житель Новгородской области обнаружил в печи почти килограмм взрывчатки. Александр уверен: её подкинула соседка, с которой он делит подвал. Однако сам мужчина был ранее судим по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ.
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