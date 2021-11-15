НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Таксист предотвратил теракт в Ливерпуле, заперев смертника в машине

В результате взрыва погиб только злоумышленник, сам водитель был госпитализирован с ожогами и травмами.

15 ноября, 06:53
<p>Фото © <a href="https://www.thesun.co.uk/news/16734365/liverpool-hospital-explosion-hero-cabbie/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Sun</a></p>

Фото © The Sun

В результате взрыва, который произошёл 14 ноября рядом с больницей в Ливерпуле, могло пострадать значительно больше людей, если бы не таксист Дейв Перри, сообщает британское издание The Sun.

Перри привёз пассажира к месту назначения, но заметил, что мужчина странно себя ведёт. Недолго думая, водитель выскочил из машины и запер террориста со взрывным устройством внутри. В результате взрыва погиб только смертник, водитель-герой получил осколочные травмы, ожоги и разрыв барабанных перепонок.

В Ливерпуле задержали трёх подозреваемых в причастности к теракту после взрыва у больницы

В Ливерпуле задержали трёх подозреваемых в причастности к теракту после взрыва у больницы

Ранее житель Новгородской области обнаружил в печи почти килограмм взрывчатки. Александр уверен: её подкинула соседка, с которой он делит подвал. Однако сам мужчина был ранее судим по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1