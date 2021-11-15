ФАС не ожидает роста цен на электроэнергию из-за введения эталонных тарифов

Введение эталонных тарифов на электроэнергию не приведёт к росту стоимости услуг для населения, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. Ранее о возможном росте цен на электроэнергию для потребителей сообщали СМИ.

"На основе лучших практик деятельности ТСО (территориальных сетевых организаций) в регионах будет создана эконометрическая модель расчёта операционных расходов ТСО. Такая модель сохранит все элементы проводимой тарифной политики по защите интересов населения и других потребителей", — говорится на официальном сайте службы.

В ФАС уточнили, что вопрос установления эталонных тарифов ещё прорабатывается, в будущем будет разработан шаблон сбора информации у организаций для определения эталонов. Новый метод поможет исключить субъективизм и тарифную дискриминацию, а также определит единые правила регулирования ТСО.