Россияне просят детского омбудсмена проверить семью девятилетней студентки МГУ

Россияне создали петицию, в которой попросили уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марию Львову-Белову направить с проверкой органы опеки в семью девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой. За две недели петиция собрала 890 подписей.

"Просим органы опеки проверить условия жизни, физическое и эмоциональное состояние детей Тепляковых. Насколько они соответствуют нормам проживания и воспитания несовершеннолетних детей", — говорится в тексте петиции на портале change.org.

Автор также призывает проверить учебное заведение, которое выдало аттестат об образовании восьмилетней Тепляковой, которая не изучала иностранный язык, историю, литературу, обществознание, физику, химию, физкультуру, рисование и пение. В комментариях к петиции пользователи высказывают беспокойство по поводу психического и эмоционального состояния вундеркинда. Они отмечают, что в посвящённом Алисе выпуске программы "Док-ток" девочка выглядела уставшей. У неё были тёмные круги под глазами, ссадина на лице, а также кашель, напоминающий вокализованные тики.

"Амбиции родителей Тепляковых доводят детей до нервного срыва. Также проверить на вменяемость необходимо главу семейства", — поделилась мнением пользовательница.