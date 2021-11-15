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Россияне просят детского омбудсмена проверить семью девятилетней студентки МГУ

По их мнению, девочка выглядит уставшей, её психологическое и эмоциональное состояние вызывает беспокойство.

15 ноября, 07:18

Фото © topnews.ru

Россияне создали петицию, в которой попросили уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марию Львову-Белову направить с проверкой органы опеки в семью девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой. За две недели петиция собрала 890 подписей.

"Просим органы опеки проверить условия жизни, физическое и эмоциональное состояние детей Тепляковых. Насколько они соответствуют нормам проживания и воспитания несовершеннолетних детей", — говорится в тексте петиции на портале change.org.

Автор также призывает проверить учебное заведение, которое выдало аттестат об образовании восьмилетней Тепляковой, которая не изучала иностранный язык, историю, литературу, обществознание, физику, химию, физкультуру, рисование и пение. В комментариях к петиции пользователи высказывают беспокойство по поводу психического и эмоционального состояния вундеркинда. Они отмечают, что в посвящённом Алисе выпуске программы "Док-ток" девочка выглядела уставшей. У неё были тёмные круги под глазами, ссадина на лице, а также кашель, напоминающий вокализованные тики.

"Амбиции родителей Тепляковых доводят детей до нервного срыва. Также проверить на вменяемость необходимо главу семейства", — поделилась мнением пользовательница.

Отец девятилетней студентки-вундеркинда пожаловался на МГУ

Отец девятилетней студентки-вундеркинда пожаловался на МГУ

Напомним, Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. Когда девочка в восемь лет написала единый государственный экзамен и получила школьный аттестат, её папа заявил, что не считает дочь вундеркиндом, так как в их семье все дети просто правильно развиваются: сестра Тепляковой завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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