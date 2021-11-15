Песков заявил, что РФ не намерена сокращать прокачку газа через Белоруссию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, может ли РФ сократить прокачку газа через Белоруссию после ввода "Северного потока – 2". В ходе недавнего интервью Владимир Путин выразил надежду на то, что Минск не перекроет транзит российского газа в страны ЕС, так как это не способствовало бы развитию отношений двух стран.