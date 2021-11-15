Песков заявил, что РФ не намерена сокращать прокачку газа через Белоруссию
Ранее Лукашенко пригрозил остановить транзит в Европу на фоне заявлений о введении санкций против республики.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, может ли РФ сократить прокачку газа через Белоруссию после ввода "Северного потока – 2". В ходе недавнего интервью Владимир Путин выразил надежду на то, что Минск не перекроет транзит российского газа в страны ЕС, так как это не способствовало бы развитию отношений двух стран.
"Нет, не означает", — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, означают ли слова Путина, что РФ может сократить прокачку газа через Белоруссию.
Напомним, в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора, но пока такого документа нет. На процесс рассмотрения заявки даётся четыре месяца. 8 ноября в "Газпроме" заявили, что "Северный поток – 2" готов к запуску.
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