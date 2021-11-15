Поставщики столкнулись с проблемами при вводе на российский рынок новых сортов пива и вина
По их словам, всё дело в системе ЕГАИС. В Росалкогольрегулировании заявили, что она работает штатно, а рост числа ошибок наблюдается на стороне участников рынка.
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Из-за новых правил ЕГАИС некоторые производители и импортёры алкогольной продукции в предновогодний сезон столкнулись со сложностями при вводе части товаров на российский рынок. Об этом сообщили в Ассоциации производителей пива.
Чтобы начать продажу новой продукции или изменить документы уже находящихся в обороте товаров, с 1 ноября 2021 года производители и импортёры спиртных напитков должны использовать систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг" или программу "Универсальный транспортный модуль" ЕГАИС. Раньше сведения и документы вносили в размещённый на сайте Росалкогольрегулирования Федеральный реестр алкогольной продукции.
О сложностях в работе с системами подачи уведомлений сообщил РБК исполнительный директор Ассоциации производителей пива (объединяет российские подразделения AB InBev Efes, Carlsberg Group и Heineken) Вячеслав Мамонтов. В AB InBev Efes (бренды BUD, Stella Artois, Velkopopovicky Kozel, Corona Extra и др.) изданию рассказали, что работавший ранее сервис подачи уведомлений уже отключён, но ни у одного из предложенных вариантов стабильная работа пока не обеспечена. Там добавили, что это лишило компании не только альтернативного канала подачи сведений, но и возможности подготовки своих учётных записей для перехода на новые системы.
Директор по корпоративным отношениям Heineken Алексей Воробьёв сообщил, что система "Универсальный транспортный модуль" ЕГАИС введена с ограниченным функционалом. По его словам, для бизнеса это означает невозможность введения в оборот новых сортов, мест производства и подачи уточнений к существующим на рынке брендам продукции.
В свою очередь, представитель Росалкогольрегулирования заявил, что система ЕГАИС работает в штатном режиме. Однако на стороне участников рынка в учётных программах наблюдается "рост ошибок в подготовке уведомлений о начале оборота продукции". Служба выпустила разъяснения по заполнению уведомлений. В ведомстве отметили, что готовы по каждому конкретному случаю оказывать консультативную поддержку.
Ранее россиян предупредили о подорожании алкоголя на 15% к Новому году. Значительнее всего увеличатся цены на игристые вина, однако повысится стоимость и крепких напитков.
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