Поставщики столкнулись с проблемами при вводе на российский рынок новых сортов пива и вина

Из-за новых правил ЕГАИС некоторые производители и импортёры алкогольной продукции в предновогодний сезон столкнулись со сложностями при вводе части товаров на российский рынок. Об этом сообщили в Ассоциации производителей пива.

Чтобы начать продажу новой продукции или изменить документы уже находящихся в обороте товаров, с 1 ноября 2021 года производители и импортёры спиртных напитков должны использовать систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг" или программу "Универсальный транспортный модуль" ЕГАИС. Раньше сведения и документы вносили в размещённый на сайте Росалкогольрегулирования Федеральный реестр алкогольной продукции.

О сложностях в работе с системами подачи уведомлений сообщил РБК исполнительный директор Ассоциации производителей пива (объединяет российские подразделения AB InBev Efes, Carlsberg Group и Heineken) Вячеслав Мамонтов. В AB InBev Efes (бренды BUD, Stella Artois, Velkopopovicky Kozel, Corona Extra и др.) изданию рассказали, что работавший ранее сервис подачи уведомлений уже отключён, но ни у одного из предложенных вариантов стабильная работа пока не обеспечена. Там добавили, что это лишило компании не только альтернативного канала подачи сведений, но и возможности подготовки своих учётных записей для перехода на новые системы.

Директор по корпоративным отношениям Heineken Алексей Воробьёв сообщил, что система "Универсальный транспортный модуль" ЕГАИС введена с ограниченным функционалом. По его словам, для бизнеса это означает невозможность введения в оборот новых сортов, мест производства и подачи уточнений к существующим на рынке брендам продукции.

В свою очередь, представитель Росалкогольрегулирования заявил, что система ЕГАИС работает в штатном режиме. Однако на стороне участников рынка в учётных программах наблюдается "рост ошибок в подготовке уведомлений о начале оборота продукции". Служба выпустила разъяснения по заполнению уведомлений. В ведомстве отметили, что готовы по каждому конкретному случаю оказывать консультативную поддержку.