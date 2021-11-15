Израиль открывает границы для привитых "Спутником V" туристов
Вакцинированные российским препаратом по прибытии в страну должны находиться на карантине до получения результатов серологического теста.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
С 15 ноября Израиль открывает границы для туристов, привитых российской вакциной "Спутник V". Однако есть условие.
В страну не смогут попасть те, кто в течение последних двух недель был в государстве из красного списка по коронавирусу. По данным на 14 ноября, этот перечень пуст. Также привитые "Спутником V" должны по прибытии в Израиль находиться на карантине до получения результатов серологического теста.
Напомним, 27 октября Израиль официально объявил о планах открыть границы для привитых "Спутником V" с 15 ноября. 1 ноября границы страны открылись для тех, кто вакцинировался препаратами компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm и Sinovac — то есть вакцинами, признанными ВОЗ.
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