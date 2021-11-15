Израиль открывает границы для привитых "Спутником V" туристов

В страну не смогут попасть те, кто в течение последних двух недель был в государстве из красного списка по коронавирусу. По данным на 14 ноября, этот перечень пуст. Также привитые "Спутником V" должны по прибытии в Израиль находиться на карантине до получения результатов серологического теста.