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MTV признал украинского певца лучшим российским исполнителем

При этом он оказался не единственным уроженцем Незалежной, боровшимся за победу.

15 ноября, 03:11

Макс Барских. Фото © Instagram / max_barskih

Украинский певец Макс Барских стал лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards 2021. Церемония награждения состоялась в Будапеште.

Также в этой номинации за победу боролись диджей Imanbek из Казахстана, певица с грузинскими корнями Муся Тотибадзе, уроженка украинского города Кривой Рог Мари Краймбрери и Slava Marlow.

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В категории "Лучший исполнитель" первенствовал британец Эд Ширан. Его композиция Bad Habits ("Плохие привычки") победила в номинации "Лучшая песня". Больше всего наград взял южнокорейский коллектив BTS.

Ранее Лайф рассказывал про 10 звёзд с премии MTV Video Music Awards, которые настолько безвкусно оделись, что остальные гости обходили их стороной.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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