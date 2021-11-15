MTV признал украинского певца лучшим российским исполнителем
При этом он оказался не единственным уроженцем Незалежной, боровшимся за победу.
Макс Барских. Фото © Instagram / max_barskih
Украинский певец Макс Барских стал лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards 2021. Церемония награждения состоялась в Будапеште.
Также в этой номинации за победу боролись диджей Imanbek из Казахстана, певица с грузинскими корнями Муся Тотибадзе, уроженка украинского города Кривой Рог Мари Краймбрери и Slava Marlow.
В категории "Лучший исполнитель" первенствовал британец Эд Ширан. Его композиция Bad Habits ("Плохие привычки") победила в номинации "Лучшая песня". Больше всего наград взял южнокорейский коллектив BTS.
Ранее Лайф рассказывал про 10 звёзд с премии MTV Video Music Awards, которые настолько безвкусно оделись, что остальные гости обходили их стороной.
Лента новостей
"Высветлили так, что я будто не понимаю, что происходит": Вступившийся за Россию украинский чемпион пошёл на попятную и назвал РФ агрессором
сегодня в 02:41
"Ъ": В России могут отключить 16 миллионов корпоративных мобильных номеров с 1 декабря
сегодня в 02:15
Столтенберг признал отсутствие консенсуса по вопросу вступления Украины в НАТО
сегодня в 01:31
Комментариев: 0