MTV признал украинского певца лучшим российским исполнителем

Украинский певец Макс Барских стал лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards 2021. Церемония награждения состоялась в Будапеште.

Также в этой номинации за победу боролись диджей Imanbek из Казахстана, певица с грузинскими корнями Муся Тотибадзе, уроженка украинского города Кривой Рог Мари Краймбрери и Slava Marlow.

В категории "Лучший исполнитель" первенствовал британец Эд Ширан. Его композиция Bad Habits ("Плохие привычки") победила в номинации "Лучшая песня". Больше всего наград взял южнокорейский коллектив BTS.