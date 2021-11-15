Солист группы Maneskin появился на премии MTV в чулках и трусах со стразами

Фронтмен итальянской музыкальной группы Maneskin Дамиано Давид появился на красной дорожке в чулках с подвязками и трусах. В таком виде солист коллектива, который обрёл мировую популярность после победы на Евровидении, пришёл на вручение музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021 в Будапеште.

Фото © Instagram / maneskinofficial

На мероприятии Дамиано предстал в монохромном чёрном образе. Недостаток цветов музыкант компенсировал экстравагантной одеждой, надев лакированные ботфорты, сетчатые чулки с подвязками, трусы со стразами и полупрозрачный топ. Образ Давида шокировал даже преданных фанатов группы, которые, казалось бы, привыкли к экстравагантному имиджу исполнителя, ведь он всегда появляется на публике с ярким макияжем.

Отметим, что группа Maneskin победила в номинации "Лучший рок-исполнитель". Британский музыкант Эд Ширан выиграл награду в категории "Лучший исполнитель", а его композиция Bad Habits ("Плохие привычки") победила в номинации "Лучшая песня". Приз в категории "Лучший российский исполнитель" получил поп-певец Макс Барских.

Максимальное количество побед одержал южнокорейский коллектив BTS, выигравший в категориях "Лучшая группа", "Лучший поп-исполнитель", "Лучший исполнитель кей-поп" (южнокорейская поп-музыка) и "Самые преданные поклонники". Награду за лучшее музыкальное видео взял американский рэпер Lil Nas X за клип на песню Montero. В категории "Лучший хип-хоп" первенствовала американская певица Ники Минаж, а приз за лучшую электронную музыку выиграл французский диджей и продюсер Давид Гетта.

Награду в номинации "Лучший новый исполнитель" получила американская рэперша Соуити (Saweetie). В категории "Лучший совместный проект" благодаря композиции Kiss Me More выиграли её соотечественницы — Доджа Кэт и SZA. Лучшим латиноамериканским исполнителем признан колумбийский музыкант Малума, а награда в номинации "Лучший американский исполнитель" досталась известной певице Тейлор Свифт.

Напомним, группа Maneskin в 2021 году победила на Евровидении с песней Zitti e buoni, сразу покорив миллионы сердец по всему миру. Но с российскими фанатами у музыкантов произошёл конфуз: группа приехала в Россию на встречу с поклонниками и блогерами, но в итоге на концерт к Maneskin попали лишь сливки общества, что немало разозлило пользователей Сети. Испортились отношения у музыкантов и с украинской певицей Maruv, которую позвали для разогрева и не пустили на сцену.