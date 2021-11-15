В Кремле сочли неверным возложение вины за миграционный кризис на Минск
Там считают, что в контексте этих событий никто в ЕС не вспомнит об общеевропейских идеалах гуманизма.
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То, что Европа возложила вину за миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии на президента Александра Лукашенко, является абсолютно неверным. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Возлагать всю вину в ситуации на границе на президента Лукашенко, на белорусскую сторону — это абсолютно неверно, при этом абстрагироваться от каких-то именно общеевропейских идеалов гуманизма, которые [на Западе] никто не собирается вспоминать в контексте этой ситуации", — сказал Песков.
Представитель Кремля напомнил, что сегодня на польско-белорусской границе застряло несколько тысяч беженцев, которые уже почти неделю проживают там в крайне неблагоприятных условиях.
Ранее в МИД ФРГ обвинили Лукашенко в "вероломстве и бесчеловечности" из-за миграционного кризиса. Глава министерства Хайко Маас считает, что Минск сознательно оказывает давление на весь Евросоюз и отдельные страны ЕС, такие как Польша и Литва. Охрана на восточных границах Евросоюза сейчас усилена, военные продолжают пресекать попытки беженцев проникнуть на территорию страны. Минск по-прежнему отвергает обвинения в миграционном кризисе.
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