Акции "Аэрофлота" взлетели после отказа ЕС от санкций против компании

Стоимость акций компании "Аэрофлот" в ходе торгов на Московской бирже выросла на 2,73% (до 67,78 руб.), свидетельствуют данные торговой площадки на 12:07 мск.

Акции "Аэрофлота" дорожают на фоне сообщений о том, что компания не будет включена в разрабатываемый Евросоюзом новый механизм санкций против авиакомпаний и туристических агентств, доставляющих мигрантов в Белоруссию.