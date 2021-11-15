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Акции "Аэрофлота" взлетели после отказа ЕС от санкций против компании

Отмечается, что к 12:17 бумаги замедлили рост и торговались на уровне 67,48 руб. за штуку.

15 ноября, 10:10
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Стоимость акций компании "Аэрофлот" в ходе торгов на Московской бирже выросла на 2,73% (до 67,78 руб.), свидетельствуют данные торговой площадки на 12:07 мск.

Акции "Аэрофлота" дорожают на фоне сообщений о том, что компания не будет включена в разрабатываемый Евросоюзом новый механизм санкций против авиакомпаний и туристических агентств, доставляющих мигрантов в Белоруссию.

Отмечается, что к 12:17 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне 67,48 руб. за бумагу (+2,27%).

Ранее Лайф рассказывал, что российский государственный авиаперевозчик "Аэрофлот" не будет включён в перечень авиакомпаний, в отношении которых могут быть введены санкции из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Напомним, накануне Politico сообщила, что против "Аэрофлота" могут ввести санкции из-за мигрантов на границе Польши. Пакет разделён на две части. В одну входят люди и организации, в другую — те, кто якобы несёт ответственность за нарушения прав человека в Белоруссии. При этом в "Аэрофлоте" причастность к перевозке мигрантов в Белоруссию опровергли. В Кремле же назвали идею введения подобных санкций безумием.

ЕС не станет вводить санкции против "Аэрофлота" из-за миграционного кризиса

ЕС не станет вводить санкции против "Аэрофлота" из-за миграционного кризиса

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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