МВД России объявило в розыск создателя "Медиазоны" Петра Верзилова

МВД РФ объявило в розыск по подозрению в уголовном преступлении основателя "Медиазоны" Петра Верзилова*. Это следует из базы розыска ведомства.

"Верзилов Пётр Юрьевич, 25.10.1987 года рождения, разыскивается по статье УК", — говорится в базе розыска МВД.

По данным его адвоката Леонида Соловьёва, Петра Верзилова объявили в розыск по делу о сокрытии сведений о наличии у него второго гражданства. По его словам, журналисту не грозит наказание в виде реального лишения свободы, но ему могут назначить штраф или обязательные работы.

"Дело, по которому Верзилов объявлен в розыск, длится уже более года. Это дело о том, что он якобы не предоставил сведения о наличии у него гражданства Канады", — рассказал Соловьёв журналистам ТАСС.

Ранее Лайф сообщал, что Минюст включил в число иноагентов 22 человека, включая создателя "Медиазоны" Петра Верзилова. Кроме того, список пополнили "ОВД-Инфо", Нижегородский центр немецкой и европейской культуры и ивановский Центр гендерных исследований.