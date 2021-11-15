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МВД России объявило в розыск создателя "Медиазоны" Петра Верзилова

По данным адвоката, художника обвиняют в сокрытии сведений о наличии у него второго гражданства.

15 ноября, 10:19
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

МВД РФ объявило в розыск по подозрению в уголовном преступлении основателя "Медиазоны" Петра Верзилова*. Это следует из базы розыска ведомства.

"Верзилов Пётр Юрьевич, 25.10.1987 года рождения, разыскивается по статье УК", — говорится в базе розыска МВД.

По данным его адвоката Леонида Соловьёва, Петра Верзилова объявили в розыск по делу о сокрытии сведений о наличии у него второго гражданства. По его словам, журналисту не грозит наказание в виде реального лишения свободы, но ему могут назначить штраф или обязательные работы.

"Дело, по которому Верзилов объявлен в розыск, длится уже более года. Это дело о том, что он якобы не предоставил сведения о наличии у него гражданства Канады", — рассказал Соловьёв журналистам ТАСС.

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Ранее Лайф сообщал, что Минюст включил в число иноагентов 22 человека, включая создателя "Медиазоны" Петра Верзилова. Кроме того, список пополнили "ОВД-Инфо", Нижегородский центр немецкой и европейской культуры и ивановский Центр гендерных исследований.

* Указанные журналисты, издания и организации включены в список иностранных агентов.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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