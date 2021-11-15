Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе со "Спорт-Экспрессом" резко отреагировал на призыв вице-премьера Польши Петра Глиньского отстранить спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных стартах из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

"Какой-то бред сивой кобылы! Польские власти уже не знают, к чему прицепиться. Какое отношение Россия имеет к миграционному кризису на польско-белорусской границе? А тем более как к этому относятся российские спортсмены? Никак! Польские власти не могут похвастаться высокими результатами в спорте, поэтому пытаются убрать конкурентов", — заявил Свищев.