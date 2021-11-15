"Бред сивой кобылы": В Госдуме резко ответили на призыв Польши отстранить Россию от международных соревнований
Ранее в Варшаве выступили за то, чтобы запретить нашим спортсменам принимать участие в крупных стартах.
Фото © ТАСС / AP / Matt Slocum
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе со "Спорт-Экспрессом" резко отреагировал на призыв вице-премьера Польши Петра Глиньского отстранить спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных стартах из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.
"Какой-то бред сивой кобылы! Польские власти уже не знают, к чему прицепиться. Какое отношение Россия имеет к миграционному кризису на польско-белорусской границе? А тем более как к этому относятся российские спортсмены? Никак! Польские власти не могут похвастаться высокими результатами в спорте, поэтому пытаются убрать конкурентов", — заявил Свищев.
Ранее Лайф сообщал, что польский вице-премьер Петр Глиньский призвал отстранить Россию и Белоруссию от участия в международных соревнованиях. Такое заявление он сделал на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.
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