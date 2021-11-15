В "Автодоре" раскрыли, когда из Петербурга до Севастополя можно будет доехать без светофоров
Российские водители уже совсем скоро смогут преодолеть эти 2,5 тысячи километров без лишних остановок благодаря дороге в обход крупных городов вроде Краснодара и Ростова-на-Дону.
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Возможность проехать от Санкт-Петербурга до Севастополя без остановок на светофорах появится к 2024 году. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным в понедельник сообщил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.
"Я думаю, что к 2024 году мы из Санкт-Петербурга до Севастополя сможем проехать, не остановившись ни на одном светофоре и не имея ни одного пересечения в одном уровне. Сейчас мы очень активно работаем по обходу Ростова, обходу Краснодара, и тогда эти 2,5 тысячи километров мы проедем без проблем", — пообещал он.
На днях ГИБДД России анонсировала масштабные рейды в пяти российских регионах. Инспекторы планируют в эти выходные останавливать как можно больше водителей, чтобы выявить употребление алкоголя перед поездкой или другие нарушения ПДД.
Ранее стало известно, что Минюст подготовил новые штрафы для российских автомобилистов. В частности, речь идёт о санкциях за управление автомобилем с нечитаемым грязным номером. В том случае, если это не первое такое нарушение, водителя могут оштрафовать на пять тысяч рублей или даже лишить прав. Кроме того, рецидив с чрезмерной тонировкой обойдётся нарушителю в три тысячи рублей.
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