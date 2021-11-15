В "Автодоре" раскрыли, когда из Петербурга до Севастополя можно будет доехать без светофоров

Возможность проехать от Санкт-Петербурга до Севастополя без остановок на светофорах появится к 2024 году. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным в понедельник сообщил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"Я думаю, что к 2024 году мы из Санкт-Петербурга до Севастополя сможем проехать, не остановившись ни на одном светофоре и не имея ни одного пересечения в одном уровне. Сейчас мы очень активно работаем по обходу Ростова, обходу Краснодара, и тогда эти 2,5 тысячи километров мы проедем без проблем", — пообещал он.

На днях ГИБДД России анонсировала масштабные рейды в пяти российских регионах. Инспекторы планируют в эти выходные останавливать как можно больше водителей, чтобы выявить употребление алкоголя перед поездкой или другие нарушения ПДД.