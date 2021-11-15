Онищенко поддержал идею выдавать QR-коды перенёсшим ковид бессимптомно

Необходимо обеспечить россиян возможностью сдать анализ на уровень антител и получить QR-код, если человек переболел бессимптомно или не стал обращаться к врачу, но у него выработался иммунитет против коронавируса, считает бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

"Надо организовать способность людей проверить это всё. Я, например, это сделаю без подсказки, а другие люди, которые не знают… В принципе, это (выдать QR-код переболевшим бессимптомно. — Прим. Лайфа) возможно. Но организационно решить это надо. Однако мне кажется, что всё-таки это глупость. И нужно сегодня вакцинировать и ревакцинироваться. Вот на это надо все разговоры сводить", — сказал он Лайфу.

Онищенко добавил, что сегодня в России уже восемь миллионов переболевших и к ним спокойно можно добавить 40–60% человек, которые перенесли коронавирус бессимптомно. Это очень большое количество людей, и работу с ними нужно как-то организовать по всей стране, заметил собеседник Лайфа.