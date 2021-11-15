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Онищенко поддержал идею выдавать QR-коды перенёсшим ковид бессимптомно

Однако, по мнению врача, сейчас гораздо важнее решать вопросы, связанные с вакцинацией и ревакцинацией.

15 ноября, 10:49
<p>Фото © <a href="http://duma.gov.ru/news/50751/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Государственная дума</a></p>

Фото © Государственная дума

Необходимо обеспечить россиян возможностью сдать анализ на уровень антител и получить QR-код, если человек переболел бессимптомно или не стал обращаться к врачу, но у него выработался иммунитет против коронавируса, считает бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

"Надо организовать способность людей проверить это всё. Я, например, это сделаю без подсказки, а другие люди, которые не знают… В принципе, это (выдать QR-код переболевшим бессимптомно. — Прим. Лайфа) возможно. Но организационно решить это надо. Однако мне кажется, что всё-таки это глупость. И нужно сегодня вакцинировать и ревакцинироваться. Вот на это надо все разговоры сводить", сказал он Лайфу.

Онищенко добавил, что сегодня в России уже восемь миллионов переболевших и к ним спокойно можно добавить 40–60% человек, которые перенесли коронавирус бессимптомно. Это очень большое количество людей, и работу с ними нужно как-то организовать по всей стране, заметил собеседник Лайфа.

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Ранее в Госдуме выступили с инициативой создать регистр граждан с антителами к ковиду. Таким образом законодатели хотят решить вопрос с теми, кто не может получить QR-код, но имеет иммунитет.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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