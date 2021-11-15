Путину доложили от темпах строительства трассы М-12 Москва — Казань

Трасса М-12 Москва — Казань будет построена и запущена в 2024 году. Об этом сообщил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко на встрече с президентом Владимиром Путиным в понедельник.

"Сейчас мы работаем практически на каждом километре. На 75 искусственных сооружениях вышли и работаем, там три очень больших сооружения — через Волгу, через Оку, через Суру. И те темпы, которые мы сегодня набрали, поддержка финансирования, позволяют нам быть уверенными, что в 2024 году мы закончим эту работу и поедем", — отметил он.

В ходе той же встречи Петушенко заверил, что к 2024 году доехать от Санкт-Петербурга до Севастополя можно будет без остановок на светофорах.