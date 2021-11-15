"Мы плохо играли": Губерниев назвал заслуженным поражение сборной России в матче с Хорватией
Напомним, подопечные Валерия Карпина уступили в выездной встрече и не сумели напрямую пробиться на ЧМ в Катар.
Фото © РФС
Спортивный комментатор телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев в беседе с Лайфом высказался об игре сборной России в последнем матче против Хорватии и назвал заслуженным поражение нашей команды.
"Хорваты выиграли абсолютно по делу. Это спорт. Мы проиграли вчера. Проиграли по делу. Мы по воротам ни разу не ударили. Точнее ударили два раза, но не попали. Мы были хуже, мы играли на ничью, боялись, к сожалению, каких-то моментов. Пропустить — мы в итоге пропустили. Нелепый гол. Мы плохо вчера играли в футбол", — заявил Губерниев.
По мнению комментатора, наша сборная надеялась удержать ничью — именно она вполне устраивала наших и гарантировала бы проход на ЧМ в Катар. Губерниев также порадовался за достижение хорватов и подчеркнул, что даже Валерий Карпин раскритиковал игру своих подопечных.
"Я вам больше скажу, человек, которому понравилась игра российской сборной накануне, — идиот. Ничего не понимающий ни в футболе, ни в жизни. Надо называть вещи своими именами. Мы плохо играли", — подытожил Губерниев.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. Команде Валерия Карпина предстоит принимать участие в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль. А вот хорваты, напротив, вышли на чемпионат мира.
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