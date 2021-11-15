Спортивный комментатор телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев в беседе с Лайфом высказался об игре сборной России в последнем матче против Хорватии и назвал заслуженным поражение нашей команды.

"Хорваты выиграли абсолютно по делу. Это спорт. Мы проиграли вчера. Проиграли по делу. Мы по воротам ни разу не ударили. Точнее ударили два раза, но не попали. Мы были хуже, мы играли на ничью, боялись, к сожалению, каких-то моментов. Пропустить — мы в итоге пропустили. Нелепый гол. Мы плохо вчера играли в футбол", — заявил Губерниев.

По мнению комментатора, наша сборная надеялась удержать ничью — именно она вполне устраивала наших и гарантировала бы проход на ЧМ в Катар. Губерниев также порадовался за достижение хорватов и подчеркнул, что даже Валерий Карпин раскритиковал игру своих подопечных.

"Я вам больше скажу, человек, которому понравилась игра российской сборной накануне, — идиот. Ничего не понимающий ни в футболе, ни в жизни. Надо называть вещи своими именами. Мы плохо играли", — подытожил Губерниев.