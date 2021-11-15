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На Урале оправдали экс-полицейских по делу о групповом изнасиловании 22-летней девушки

Согласно решению инстанции, фигуранты должны быть освобождены в связи с отсутствием в их деяниях состава преступления.

15 ноября, 11:13
<p>Фото © <a href="https://www.e1.ru/text/criminal/2021/11/15/70253483/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Е1</a></p>

Фото © Е1

В Екатеринбурге Ленинский районный суд оправдал трёх бывших полицейских, которым в 2020 году было назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6,5 года по делу об изнасиловании 22-летней девушки.

"Вынесен оправдательный приговор по уголовному делу о признании Бессарабова А.С., Мустафина В.К., Тропина В.А. невиновными по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 131 ("Изнасилование") , п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), в связи с отсутствием в деяниях названных состава преступления", — сообщается на официальном сайте суда.

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Напомним, история произошла в августе 2019 года. По версии следствия, 22-летнюю девушку оперативники изнасиловали в автозаке, воспользовавшись своим служебным положением. Обвиняемые были задержаны сотрудниками Управления собственной безопасности УМВД РФ по Свердловской области, а впоследствии их уволили.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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