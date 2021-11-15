На Урале оправдали экс-полицейских по делу о групповом изнасиловании 22-летней девушки
Согласно решению инстанции, фигуранты должны быть освобождены в связи с отсутствием в их деяниях состава преступления.
Фото © Е1
В Екатеринбурге Ленинский районный суд оправдал трёх бывших полицейских, которым в 2020 году было назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6,5 года по делу об изнасиловании 22-летней девушки.
"Вынесен оправдательный приговор по уголовному делу о признании Бессарабова А.С., Мустафина В.К., Тропина В.А. невиновными по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 131 ("Изнасилование") , п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), в связи с отсутствием в деяниях названных состава преступления", — сообщается на официальном сайте суда.
Напомним, история произошла в августе 2019 года. По версии следствия, 22-летнюю девушку оперативники изнасиловали в автозаке, воспользовавшись своим служебным положением. Обвиняемые были задержаны сотрудниками Управления собственной безопасности УМВД РФ по Свердловской области, а впоследствии их уволили.
Комментариев: 0