"Ошибаются даже лучшие": Сёмин призвал не винить Кудряшова в поражении сборной России от Хорватии
Поражение в Сплите лишило наших футболистов прямой путёвки на ЧМ-2022, поэтому теперь им предстоят стыковые матчи.
Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин после поражения национальной команды от Хорватии в решающем матче квалификации чемпионата мира 2022 года поддержал защитника Фёдора Кудряшова, забившего мяч в свои ворота. Об этом сообщает Sport24.
Накануне сборная России потерпела поражение от Хорватии на стадионе "Полюд" в Сплите со счётом 0:1. Судьбу встречи решил автогол Кудряшова на 81-й минуте.
"Проигрывает всегда команда, а не игрок. Кудряшова нельзя винить в пропущенном мяче. Болельщики не должны концентрировать всю свою обиду вокруг Фёдора. Команду надо поддержать и верить в её успешное выступление в стыковых матчах. Шансы попасть на чемпионат мира по-прежнему хорошие, потому что есть единый механизм, который работает. В этом заслуга Карпина. А ошибаются даже лучшие игроки мира. Португалия вон тоже в стыки попала. Нормально всё будет", — заявил Сёмин.
Сборная Хорватии стала победителем отборочной группы H и получила прямую путёвку в финальный турнир чемпионата мира. Российские футболисты в марте 2022 года сыграют в стыковых матчах.
Фото © ТАСС / Эрик Романенко