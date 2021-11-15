"Ошибаются даже лучшие": Сёмин призвал не винить Кудряшова в поражении сборной России от Хорватии

"Проигрывает всегда команда, а не игрок. Кудряшова нельзя винить в пропущенном мяче. Болельщики не должны концентрировать всю свою обиду вокруг Фёдора. Команду надо поддержать и верить в её успешное выступление в стыковых матчах. Шансы попасть на чемпионат мира по-прежнему хорошие, потому что есть единый механизм, который работает. В этом заслуга Карпина. А ошибаются даже лучшие игроки мира. Португалия вон тоже в стыки попала. Нормально всё будет", — заявил Сёмин.