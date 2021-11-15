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"Ошибаются даже лучшие": Сёмин призвал не винить Кудряшова в поражении сборной России от Хорватии

Из-за неудачи в Сплите наши футболисты не смогли завоевать прямую путёвку на ЧМ-2022 и теперь примут участие в стыковых матчах.

15 ноября, 11:51

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин после поражения национальной команды от Хорватии в решающем матче квалификации чемпионата мира 2022 года поддержал защитника Фёдора Кудряшова, забившего мяч в свои ворота. Об этом сообщает Sport24.

Накануне сборная России потерпела поражение от Хорватии на стадионе "Полюд" в Сплите со счётом 0:1. Судьбу встречи решил автогол Кудряшова на 81-й минуте.

"Проигрывает всегда команда, а не игрок. Кудряшова нельзя винить в пропущенном мяче. Болельщики не должны концентрировать всю свою обиду вокруг Фёдора. Команду надо поддержать и верить в её успешное выступление в стыковых матчах. Шансы попасть на чемпионат мира по-прежнему хорошие, потому что есть единый механизм, который работает. В этом заслуга Карпина. А ошибаются даже лучшие игроки мира. Португалия вон тоже в стыки попала. Нормально всё будет", — заявил Сёмин.

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Сборная Хорватии стала победителем отборочной группы H и получила прямую путёвку в финальный турнир чемпионата мира. Российские футболисты в марте 2022 года сыграют в стыковых матчах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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