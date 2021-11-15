Эрдоган объявил себя самым опытным из мировых лидеров
Глава государства на встрече с молодёжью в провинции Чанаккале похвастался, что знает мир.
Фото © Instagram / rterdogan
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что он среди мировых лидеров является самым опытным, отметив, что эта информация даст понимание турецкому народу, кто есть кто.
"Я знаю мир. Среди сегодняшних лидеров я - самый опытный. Говорю это для того, не чтобы хвалиться, а чтобы определить своё место среди других лидеров. Потому что для моего народа важно знать, кто есть кто", — заявил Эрдоган на встрече с молодёжью в провинции Чанаккале на северо-западе Турции, трансляция которой велась в его Twitter.
А ранее турецкий лидер резко высказался о создании единой европейской армии. Эрдоган уверен, что это маловероятный проект, который не получится воплотить в жизнь.
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