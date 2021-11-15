В Подмосковье семиклассница умерла прямо на улице во время прогулки с другом

В подмосковном городе Куровское вечером 13 ноября семиклассница гуляла с другом недалеко от своего дома и внезапно почувствовала себя плохо. Приятель вызвал скорую помощь, но к приезду врачей спасать девочку было поздно.

Во время прогулки девочка схватилась за живот от резкой и сильной боли. Парень испугался, старался оказать какую-то помощь, но несчастной становилось всё хуже. Тогда он набрал номер экстренных служб и стал ждать приезда скорой, но его подруга вдруг начала тяжело дышать, а затем потеряла сознание. Привести девочку в чувство ему не удалось.

"Был обнаружен труп несовершеннолетней. По словам очевидца, она почувствовала резкую боль в животе, затруднённое дыхание, после чего потеряла сознание и скончалась. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть. Семья погибшей полная, на учёте не состоит", — передаёт kp.ru слова источника в экстренных службах.

Тело погибшей было направлено на экспертизу, чтобы определить причину смерти. Приятеля и родителей девочки сейчас опрашивает полиция. Оперативникам предстоит установить все обстоятельства того вечера.