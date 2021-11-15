Правнук Сталина решил добиться эксгумации тела вождя и выяснить причину его смерти

По словам его адвоката Юлии Вербицкой-Линник, у Селима Бенсаада есть законное право на перезахоронение своего родственника.

Прямой правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад (последний из Джугашвили) считает возможной эксгумацию и перезахоронение тела вождя народов Иосифа Сталина, останки которого сейчас находятся в могиле у Кремлёвской стены. Об этом сообщил Лайфу его пресс-атташе Вадим Горжанкин.

"Эксгумация Сталина ответит на важные вопросы. Действительно ли Сталин был убит? Как известно, Сталину стало плохо после ужина с Маленковым, Берией и Хрущёвым. Версия об отравлении остаётся основной. Эксгумация также позволит провести ДНК-тест с сомнительными бастардами, которые сегодня всеми возможными путями отказываются делать ДНК-тест с прямым и доказанным правнуком Сталина Селимом Бенсаадом", — сказал Горжанкин.

По словам адвоката Юлии Вербицкой-Линник, которая представляет интересы правнука вождя, закон позволяет Селиму Бенсааду право на эксгумацию тела вождя, а также даёт право перезахоронить тело. Она напомнила, что Сталин хотел, чтобы его похоронили на Новодевичьем кладбище, где покоится его вторая жена Надежда Аллилуева. Однако его воля так и не была исполнена.

"Мы будем добиваться эксгумации. После эксгумации Селим Бенсаад намерен провести посмертную судебно-медицинскую экспертизу остатков тканей, в ходе которой будет установлена настоящая причина смерти Сталина. Затем мы будем добиваться почётного перезахоронения Иосифа Виссарионовича на Новодевичьем кладбище", — сказала Вербицкая-Линник.

Биограф семьи Сталиных, писатель-документалист Лана Паршина отметила, что, если решение об эксгумации будет принято, будет окончательно установлено, кто именно похоронен на Красной площади. Саму процедуру проведут под руководством одного из самых авторитетных судмедэкспертов Франции — Филиппа Шарлье.

"Шарлье доверили изучать останки короля Генриха IV и проверить, правда ли у короля Ричарда Львиное Сердце было львиное сердце? Филипп бескомпромиссно подходит к делу. Ведь он не побоялся на весь мир заявить, что останки Жанны д'Арк не принадлежат Орлеанской Деве, не побоялся нагнать на себя гнев церкви, в которой эти останки хранились. В поисках истины Филипп вскрывал гробницы многих правителей прошлого не только во Франции", — заключила Паршина.